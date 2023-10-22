الجيش الإسرائيلي: حزب الله يجر لبنان إلى حرب

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - اتهم الجيش الإسرائيلي حزب الله بالسعي إلى التصعيد العسكري في المنطقة الحدودية، محذرا بأن ذلك "سيجر لبنان إلى حرب"، وذلك بعد تجدد تبادل إطلاق الصواريخ بين إسرائيل والحزب.وحذر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي جوناثان كورنيكوس عبر منصة إكس بان "حزب الله يعتدي ويجر لبنان إلى حرب لن يجني منها شيئا، إنما قد يخسر فيها الكثير".



وفي هذا السياق، أفاد موقع "واينت" الإسرائيلي، اليوم الأحد، بأن وزارة الدفاع الإسرائيلية قررت إخلاء 14 مستوطنة إضافية، وتوسيع النطاق إلى 5 كلم من الحدود الشمالية مع لبنان.



وكان وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت وافق منذ يومين على خطة إجلاء مستوطنة كريات شمونة المتاخمة مباشرة للحدود اللبنانية، وهدد حزب الله في لبنان بأنه إذا قرر المشاركة في الحرب "فسيدفع ثمنا باهظا"، وفق تعبيره.

RT