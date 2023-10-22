وكالة الانباء السورية: غارات اسرائيلية أخرجت مطاري دمشق وحلب من الخدمة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أعلنت وكالة الأنباء السورية الرسمية، صباح اليوم الأحد، مقتل شخص وإصابة آخر في "غارات إسرائيلية" استهدفت مطاري دمشق وحلب، وأدى إلى خروجهما من الخدمة.
ونقلت الوكالة على لسان مصدر عسكري لم تسمه، قوله: "حوالي الساعة الخامسة وخمس وعشرين دقيقة صباح اليوم نفذ العدو الإسرائيلي بالتزامن عدواناً جوياً برشقات من الصواريخ من اتجاه البحر المتوسط غرب اللاذقية ومن اتجاه الجولان السوري المحتل، مستهدفاً مطاري دمشق وحلب الدوليين".
ولفتت الوكالة إلى أن الأضرار التي لحقت بمدارج المطارين أخرجتهما من الخدمة، وأنه تم تحويل الحركة الجوية إلى مدينة اللاذقية.
سي ان ان
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