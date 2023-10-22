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وكالة الانباء السورية: غارات اسرائيلية أخرجت مطاري دمشق وحلب من الخدمة

10/22/2023 2:13:42 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلنت وكالة الأنباء السورية الرسمية، صباح اليوم الأحد، مقتل شخص وإصابة آخر في "غارات إسرائيلية" استهدفت مطاري دمشق وحلب، وأدى إلى خروجهما من الخدمة.
ونقلت الوكالة على لسان مصدر عسكري لم تسمه، قوله: "حوالي الساعة الخامسة وخمس وعشرين دقيقة صباح اليوم نفذ العدو الإسرائيلي بالتزامن عدواناً جوياً برشقات من الصواريخ من اتجاه البحر المتوسط غرب اللاذقية ومن اتجاه الجولان السوري المحتل، مستهدفاً مطاري دمشق وحلب الدوليين".
ولفتت الوكالة إلى أن الأضرار التي لحقت بمدارج المطارين أخرجتهما من الخدمة، وأنه تم تحويل الحركة الجوية إلى مدينة اللاذقية.
سي ان ان




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