ارتفاع أرباح بالمز الرياضية بنسبة 33% على أساس سنوي إلى 88.1 مليون درهم في الربع الثالث 2023

(MENAFN
- Weber Shandwick) أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، 20 اكتوبر2023: كشفت شركة بالمز الرياضية (ADX: PALMS)، الشركة العالمية لإدارة الرياضة وأكبر مزود لتدريب الجوجيتسو في العالم، وإحدى الشركات التابعة للشركة العالمية القابضة (ADX: IHC)، عن نتائجها المالية الأولية للربع الثالث من عام 2023، والمنتهية في 30 سبتمبر، حيث حقت صافي أرباح تشغيلية مذهلة بلغت 88.1 مليون درهم إماراتي.
وحققت شركة بالمز الرياضية نمواً ملحوظاً حيث ارتفعت الإيرادات من العقود المبرمة مع العملاء بنسبة 77٪ في الربع الثالث من عام 2023، حيث ارتفعت من 214.6 مليون درهم إماراتي (الربع الثالث من عام 2022) إلى 337.6 مليون درهم إماراتي (الربع الثالث من عام 2023). أدى هذا الارتفاع الملحوظ في الإيرادات إلى زيادة كبيرة بنسبة 33% على أساس سنوي في إجمالي الربح، حيث ارتفع من 66.2 مليون درهم إماراتي في الربع الثالث من عام 2022 إلى 88.1 مليون درهم إماراتي في الربع الثالث من عام 2023.
وصرح فؤاد درويش، الرئيس التنفيذي والمدير التنفيذي لشركة بالمز الرياضية "سعى قسم التدريب في الشركة بلا هوادة إلى تحقيق نمو مزدوج الرقم، مع الحفاظ على التركيز الاستراتيجي على تحويل المحفظة والتوسع الرأسي والاستثمارات الكبيرة في عمليات الاستحواذ على الأعمال الجديدة."
وفي يوليو من هذا العام، نفذت شركة بالمز الرياضية صفقة بقيمة 300 مليون درهم إماراتي للاستحواذ على شركة "سيكيورجارد" الشرق الاوسط، بما يتماشى مع هدفها الاستراتيجي المتمثل في تنويع قطاعات أعمالها وإنشاء نظام بيئي متماسك لاستثماراتها. وأضاف درويش: "يمكننا أن نتوقع أن يكون الربع الرابع عامًا نموًا صحيًا لشركة بالمز الرياضية ".
وبحلول نهاية الربع الثالث من عام 2023، كانت شركة بالمز الرياضية قد زادت بالفعل إجمالي أصولها بنسبة قياسية بلغت 70.9% على أساس سنوي من 532.7 مليون درهم إماراتي في الربع الثالث من عام 2022 إلى 910.4 مليون درهم إماراتي في الربع الثالث من عام 2023.
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