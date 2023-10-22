إريكسون تدخل في شراكة مع "e& money " لتعزيز خدمات التكنولوجيا المالية في الإمارات العربية المتحدة

(MENAFN
- Weber Shandwick) دخلت e& Money في شراكة استراتيجية متعددة السنوات مع إريكسون (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز: ERIC)، لتطوير وتعزيز خدماتها التكنولوجيا المالية. وستعمل منصة محفظة إريكسون، حل التكنولوجيا المالية الرائد، على تعزيز بنية e& money، لجعلها أكثر أمانا وموثوقية لإدارة عمليات المعاملات بفعالية أكثر.
ستوفر منصة محفظة إريكسون، المبنية على تقنيات أمنية متطورة ومبادئ إطار عمل بنية مفتوحة، خدمات مالية آمنة وشخصية لمجموعة واسعة من المستخدمين، من خلال مجموعة متنوعة من القنوات الرقمية. ويمثل تحديث وتوسيع المنصة إنجازاً مهماً في رحلة تطور money &e، التي تهدف إلى أن تصبح تطبيق فائق في قطاع التكنولوجيا المالية المزدهر في المنطقة.
"e& money " تدعم وتمكن المواطنين والمقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة بتزويدهم بحلول دفع آمنة ومريحة وسريعة، يتم تقديمها من خلال تطبيق سهل الاستخدام على الهاتف المحمول. وتقوم e& money بتوسيع خدماتها لتشمل الشركات والأفراد من جميع شرائح وفئات المجتمع، لتسهيل المعاملات وتوفير مدفوعات رقمية سلسة. وتتضمن هذه المحفظة مجموعة واسعة من الخدمات، بدءاً من التحويلات الدولية والمحلية، البطاقات المسبقة الدفع، وحتى معالجة عمليات الدفع والإهداء.
وفي تعليقها على هذا التعاون، قالت مليكي كارا، الرئيس التنفيذي لـe& money: "نهدف عبر شراكتنا مع إريكسون، تعزيز موثوقية خدماتنا في مجال التكنولوجيا المالية. ويؤكد هذا المسعى المشترك التزام money e& بتحسين التجارب الرقمية وتزويد الأفراد والشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة بحلول مالية آمنة وموثوقة".
جدير بالذكر أن منصة محفظة إريكسون تدعم أكثر من 400 مليون محفظة متنقلة مسجلة، وتعالج أكثر من 2.8 مليار معاملة بقيمة تزيد عن 40 مليار دولار أمريكي شهرياً، من خلال مزودي خدمات اتصالات ومؤسسات مالية في جميع أنحاء العالم. وبفضل بنيتها المفتوحة وتكاملها السلس، تعمل منصة محفظة إريكسون على تمكين خدمة e& money من اكتشاف مصادر إيرادات جديدة وخدمات موسعة، مع دفع التحول الرقمي للمعاملات المالية وتعزيز النمو الاقتصادي في الإمارات.
من جانبه، قال إيكو نيلسون، نائب للرئيس ورئيس لوحدة العملاء العالمية لأعمال شركة &e في شركة إريكسون الشرق الأوسط وأفريقيا: "نتمتع بشراكة قوية وطويلة الأمد مع e& money تتسم بالتزام مشترك بإحداث ثورة في مجال التكنولوجيا المالية في جميع أنحاء الإمارات. ونحن نهدف إلى تمكين الأفراد والشركات من خلال خدمات مالية آمنة وفعالة وشاملة. وتجمع منصتنا الخاصة بالخدمات المالية بين قوة الاتصالات عبر الهاتف المحمول والخدمات المالية، وسوف توفر لخدمة e& money الأدوات اللازمة لتعزيز قدراتها، مما يتيح لها تقديم الجيل التالي من خدمات الأموال عبر الهاتف المحمول، والمحفظة الرقمية، وخدمات المدفوعات الرقمية الآمنة وسهلة الاستخدام. ونحن ملتزمون بدعم e& money في سياق جهودها لتحويل مشهد التكنولوجيا المالية في البلاد، ودفع النمو الاقتصادي، وتقديم خدمات مالية مريحة عبر الهاتف المحمول، تتوافق مع نمط الحياة الرقمي للمستهلكين اليوم".
هذا وتواصل إريكسون وe& money ، من خلال تبني تقنيات رائدة والتزامها المشترك بالشمول المالي والرفاهية، التأكيد على توفير حلول آمنة ومبتكرة تدعم تحويل المشهد المالي في المنطقة.
MENAFN22102023004056002392ID1107281758
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.