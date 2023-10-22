فيديو - شهيد وخمسة جرحى بقصف مسجد في مخيم جنين
التاريخ
10/22/2023 1:14:07 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - استشهد شاب وأصيب خمسة آخرون بقصف نفذه الاحتلال منتصف ليلة الأحد على مسجد الأنصار في مخيم جنين شمال الضفة الغربية.
وأكد الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان مقتضب أن طواقمه نقلت شهيد واحد من مسجد الأنصار في حي الدمج في مخيم جنين عقب قصفه بطائرات الاحتلال".
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