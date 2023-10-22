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فيديو - شهيد وخمسة جرحى بقصف مسجد في مخيم جنين

10/22/2023 1:14:07 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - استشهد شاب وأصيب خمسة آخرون بقصف نفذه الاحتلال منتصف ليلة الأحد على مسجد الأنصار في مخيم جنين شمال الضفة الغربية.


وأكد الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان مقتضب أن طواقمه نقلت شهيد واحد من مسجد الأنصار في حي الدمج في مخيم جنين عقب قصفه بطائرات الاحتلال".


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