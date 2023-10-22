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بايدن يعلن بحثه بموعد العملية البرية

10/22/2023 1:14:06 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، السبت، أنه على اتصال مع السلطات الإسرائيلية بشأن توقيت بدء العملية البرية في قطاع غزة.


وردا على سؤال حول ما إذا كان يضغط على إسرائيل لتأجيل العملية البرية، قال بايدن: "أنا أتفاوض مع الإسرائيليين".


وذكرت وكالة "رويترز" في وقت سابق أن الرئيس الأمريكي أجاب بالإيجاب عندما سأله أحد الصحفيين عما إذا كان ينبغي على إسرائيل تأجيل العملية حتى يتم إطلاق سراح المزيد من الرهائن الذين تحتجزهم حركة حماس الفلسطينية.


وأوصى رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هارتسي هليفي قادة وحدات غولاني بالتحلي بالشجاعة والتصميم وبث روح الثقة في أوساط الجنود. مضيفا أن حماس أعدت لنا مفاجآت، ونحن بدورنا أعددنا لهم.

روسيا اليوم


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