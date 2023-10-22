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المملكة تشهد اليوم درجات الحرارة أعلى من معدلاتها العامة

10/22/2023 1:14:06 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- تسجل درجات الحرارة أعلى من معدلاتها العامة بحوالي (3-4) درجات مئوية، والأجواء معتدلة الحرارة في أغلب المناطق، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً وتكون مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية وفق الأرصاد الجوية.


وقالت الأرصاد في نشرتها اليومية إن الأجواء ليلا لطيفة الحرارة في أغلب المناطق، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، والرياح جنوبية شرقية معتدلة إلى خفيفة السرعة.


وحذرت من خطر تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الغبار خاصة في مناطق البادية.


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