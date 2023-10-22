أول تعليق للحكومة الإسرائيلية على آخر إعلان لكتائب القسام

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت الحكومة الإسرائيلية تعليقا على إعلان كتائب القسام بشأن إطلاق سراح اثنين من المحتجزين يوم الأحد بعد رفض "تل أبيب" تسلمهما يوم الجمعة، إن حركة حماس تواصل الحرب النفسية.



وذكر موقع "واللا" العبري أن مسؤول الأسرى والمفقودين يتابع إعلان حماس.

وأشار الموقع العبري إلى أن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي تحدث عن عدد المحتجزين لدى حماس، حيث أكد أن عددهم 210.



وفي وقت سابق أعلنت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحماس أنها على استعداد لإطلاق سراح المحتجزتين "نوريت" و"يوخفد" اليوم الأحد بالإجراءات نفسها التي تم من خلالها إطلاق سراح المحتجزتين الأمريكيتين.



وكان أبو عبيدة الناطق العسكري باسم "كتائب القسام"، قد قال إن إسرائيل رفضت استلام اثنين من المحتجزين بعد أن قررت الحركة إطلاق سراحهما.