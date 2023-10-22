مصادر طبية في غزة: أكثر من 50 شهيدا جراء قصف الاحتلال الليلة الماضية

مصادر طبية في غزة: أكثر من 50 شهيدا جراء قصف الاحتلال الليلة الماضية
التاريخ
10/22/2023 1:14:06 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت مصادر طبية في غزة إن القصف الإسرائيلي على قطاع غزة خلال الليلة الماضية أدى إلى استشهاد أكثر من 50 فلسطينيا.
ويواصل جيش الاحتلال لليوم 16 على التوالي قصف المباني السكنية والمساجد في قطاع غزة دون أي اعتبار للقوانين الدولية والإنسانية التي تجرّم قتل المدنيين، واستشهد في يوم السبت وحده نحو 200 وأصيب أكثر من 400 آخرين من الفلسطينيين.
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