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مصادر طبية في غزة: أكثر من 50 شهيدا جراء قصف الاحتلال الليلة الماضية

10/22/2023 1:14:06 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت مصادر طبية في غزة إن القصف الإسرائيلي على قطاع غزة خلال الليلة الماضية أدى إلى استشهاد أكثر من 50 فلسطينيا.


ويواصل جيش الاحتلال لليوم 16 على التوالي قصف المباني السكنية والمساجد في قطاع غزة دون أي اعتبار للقوانين الدولية والإنسانية التي تجرّم قتل المدنيين، واستشهد في يوم السبت وحده نحو 200 وأصيب أكثر من 400 آخرين من الفلسطينيين.


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