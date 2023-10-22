وزير الخارجية الأميركية يحذر لبنان

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت وزارة الخارجية الأميركية يوم السبت إن الوزير أنتوني بلينكن أبلغ رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان نجيب ميقاتي بضرورة احترام مصالح شعبه الذي سيتأثر إذا انجرت البلاد إلى الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.



وأفاد المتحدث باسم الوزارة ماثيو ميلر بيان بأن بلينكن أكد لميقاتي في مكالمة، دعم الولايات المتحدة للشعب اللبناني، وأشار إلى القلق المتزايد بشأن التوترات المتصاعدة على الحدود الجنوبية للبنان.



واستشهد ستة من عناصر حزب الله في جنوب لبنان وأصيب عاملان تايلانديان في الجانب الإسرائيلي مع تجدد المواجهات السبت بين الحزب والجيش الإسرائيلي على طول الحدود، على وقع مخاوف من فتح جبهة جديدة فيما تتواصل الحرب بين حماس وإسرائيل.

سكاي نيوز

