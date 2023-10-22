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6 إصابات خلال اقتحام الاحتلال مدينة طوباس

10/22/2023 1:14:05 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أصيب ستة شبان، فجر اليوم الأحد، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة طوباس.


وأفادت مصادر طبية، بأن طواقم الهلال الأحمر تعاملت مع 6 إصابات بالرصاص الحي، جرى نقلهم إلى المستشفى في المدينة لتلقي العلاج.


وفا


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