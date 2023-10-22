6 إصابات خلال اقتحام الاحتلال مدينة طوباس

6 إصابات خلال اقتحام الاحتلال مدينة طوباس
التاريخ
10/22/2023 1:14:05 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أصيب ستة شبان، فجر اليوم الأحد، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة طوباس.
وأفادت مصادر طبية، بأن طواقم الهلال الأحمر تعاملت مع 6 إصابات بالرصاص الحي، جرى نقلهم إلى المستشفى في المدينة لتلقي العلاج.
وفا
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