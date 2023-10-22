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شهيد و 3 إصابات بقصف إسرائيلي لمسجد في مخيم جنين

10/22/2023 1:13:31 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) جنين/PNN /استشهد شاب وأصيب عدد آخر بجروح متفاوتة، فجر اليوم الأحد، بعد استهداف طائرات الاحتلال مسجدا
في مخيم جنين.

وأفاد
مدير جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في جنين محمود السعدي لـ"وفا"، باستشهاد شاب لم تعرف هويته بعد،
واصابة
3 مواطنين احدهم بشظايا، بعد استهداف طيران الاحتلال الإسرائيلي لمسجد الأنصار
في حارة الدمج بالمخيم.


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