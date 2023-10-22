شهيد و 3 إصابات بقصف إسرائيلي لمسجد في مخيم جنين

شهيد و 3 إصابات بقصف إسرائيلي لمسجد في مخيم جنين
التاريخ
10/22/2023 1:13:31 AM
(MENAFN
- Palestine News Network )
جنين/PNN /استشهد شاب وأصيب عدد آخر بجروح متفاوتة، فجر اليوم الأحد، بعد استهداف طائرات الاحتلال مسجدا
في مخيم جنين.
وأفاد
مدير جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في جنين محمود السعدي لـ"وفا"، باستشهاد شاب لم تعرف هويته بعد،
واصابة
3 مواطنين احدهم بشظايا، بعد استهداف طيران الاحتلال الإسرائيلي لمسجد الأنصار
في حارة الدمج بالمخيم.
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