Sunday, 22 October 2023 10:32 GMT

زلزال بقوة 6.1 درجات يضرب نيبال

10/22/2023 1:01:54 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلن المركز الوطني لرصد الزلازل في نيبال أن زلزالاً بقوة 6.1 درجات ضرب نيبال اليوم الأحد، وكان مركزه في منطقة دادينج على بعد نحو 55 كيلومترا غربي العاصمة كاتماندو.

وقال مسؤول كبير في منطقة دادينج لرويترز: "شعرنا بهزات قوية للغاية. وهرع بعض السكان إلى خارج منازلهم. ولم ترد أنباء بعد عن وقوع إصابات".

وقال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي إن الزلزال كان على عمق 13 كيلومتراً.

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