زلزال بقوة 6.1 درجات يضرب نيبال

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلن المركز الوطني لرصد الزلازل في نيبال أن زلزالاً بقوة 6.1 درجات ضرب نيبال اليوم الأحد، وكان مركزه في منطقة دادينج على بعد نحو 55 كيلومترا غربي العاصمة كاتماندو.
وقال مسؤول كبير في منطقة دادينج لرويترز: "شعرنا بهزات قوية للغاية. وهرع بعض السكان إلى خارج منازلهم. ولم ترد أنباء بعد عن وقوع إصابات".
وقال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي إن الزلزال كان على عمق 13 كيلومتراً.
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