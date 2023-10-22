محمد عباس: مهمتنا في الألعاب القتالية انعكاس لتأثير كاراتيه الإمارات عالمياً

عبر الخبير محمد عباس، المدير التنفيذي للاتحادين الإماراتي والعربي، عضو اللجنة الفنية الدولية للكاراتيه، عن بالغ سروره بتمثيل الإمارات في دورة الألعاب القتالية العالمية، المتواصلة في السعودية حتى 30 أكتوبر الجاري، بصفته

مفوضاً فنياً في الدورة، بتكليف من الاتحاد الدولي، وبالتنسيق التام مع اتحاد الإمارات للكاراتيه.

وشدد عباس على أن مهمته في الدورة تمثل انعكاساً عملياً على حجم التأثير الإيجابي لكاراتيه الإمارات

على الصعيد العالمي.

وأشار محمد عباس، إلى أن تكليفه من قبل الاتحاد الدولي للكاراتيه، لم يأت من فراغ، بل نتيجة طبيعية لمستوى الدور المحوري لاتحاد الإمارات للكاراتيه برئاسة اللواء "م" ناصر عبدالرزاق الرزوقي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، نائب رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه، وحرصه الدائم على إتاحة الفرصة لأبناء الإمارات لشغل المناصب، والقيام بمختلف المهام الموكلة إليهم في المحافل الخليجية والعربية والقارية والدولية، مقدماً شكره لرئيس وأعضاء مجلس إدارة اتحاد الإمارات للكاراتيه، على ثقتهم به لتمثيل الإمارات في محفل دولي كبير بحجم دورة الألعاب القتالية.

وتمنى محمد عباس، أن يكون عند حسن ظن الجميع في أداء المهمة بصورة مميزة في دورة الألعاب القتالية.

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