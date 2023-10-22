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انطلاق الموسم السادس من ترايثلون دبي

10/22/2023 1:01:41 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

انطلقت صباح اليوم الأحد النسخة السادسة من ترايثلون دبي للسيدات، بمشاركة أكثر من 400 سيدة وفتاة من مختلف الجنسيات.

ويأتي الحدث بتنظيم من مجلس دبي الرياضي بالتعاون مع نادي دبي للسيدات.

وتنافست السيدات والفتيات في ثلاث رياضات هي السباحة والدراجات الهوائية والجري، ضمن ثلاث فئات لكل منها هي سوبر سبرنت، وسبرنت، والمسافة الأولمبية المعتمدة.

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