انطلاق الموسم السادس من ترايثلون دبي

(MENAFN
- Al-Bayan)
انطلقت صباح اليوم الأحد النسخة السادسة من ترايثلون دبي للسيدات، بمشاركة أكثر من 400 سيدة وفتاة من مختلف الجنسيات.
ويأتي الحدث بتنظيم من مجلس دبي الرياضي بالتعاون مع نادي دبي للسيدات.
وتنافست السيدات والفتيات في ثلاث رياضات هي السباحة والدراجات الهوائية والجري، ضمن ثلاث فئات لكل منها هي سوبر سبرنت، وسبرنت، والمسافة الأولمبية المعتمدة.
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