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غزة تنتفض معرض فني بلون الدماء في نقابة الفنانين والإعلاميين

10/21/2023 11:41:18 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أدمعت ريشة فناني الكويت اليوم السبت بدموع حمراء اللون لتتناثر على لوحاتهم تعبيرا عن طغيان الكيان الصهيوني في غزة وقتل المدنيين من الشعب الفلسطيني.
وأكد فنانون كويتيون وعرب شاركوا بأعمالهم الفنية المتنوعة في معرض «غزة تنتفض» في مقر نقابة الفنانين والإعلاميين الكويتيين، الذي تابعته الزميلة شهد كمال من «كونا» رفضهم للطغيان وسط أجواء اختلطت ما بين الصمود والحزن والفخر والعروبة.

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