غزة تنتفض معرض فني بلون الدماء في نقابة الفنانين والإعلاميين

(MENAFN
- Al-Anbaa) أدمعت ريشة فناني الكويت اليوم السبت بدموع حمراء اللون لتتناثر على لوحاتهم تعبيرا عن طغيان الكيان الصهيوني في غزة وقتل المدنيين من الشعب الفلسطيني.
وأكد فنانون كويتيون وعرب شاركوا بأعمالهم الفنية المتنوعة في معرض «غزة تنتفض» في مقر نقابة الفنانين والإعلاميين الكويتيين، الذي تابعته الزميلة شهد كمال من «كونا» رفضهم للطغيان وسط أجواء اختلطت ما بين الصمود والحزن والفخر والعروبة.
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