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مجلس الخدمة المدنية رفع سن الإيفاد حتى الـ 50 للدراسات العليا

10/21/2023 11:41:16 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) انطلاقاً من مبدأ الاهتمام بتشجيع الكوادر الوطنية على استكمال تحصيلها العلمي بما يسهم في تطوير وتنمية المهارات بمختلف التخصصات الدراسية وبما يتناسب مع احتياجات الجهات الحكومية، أعلن ديوان الخدمة المدنية عن موافقة مجلس الخدمة المدنية على رفع سن الإيفاد المقرر بلائحة البعثات والإجازات الدراسية قرار رقم 10 لسنة 1986، حيث لا يتجاوز السن 50 سنة للراغبين في الحصول على دبلوم اكاديمي او بكالوريوس، بالإضافة للدراسات العليا (الماجستير والدكتوراه) وجار اعداد تنفيذه خلال هذا الاسبوع.

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