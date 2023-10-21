مجلس الخدمة المدنية رفع سن الإيفاد حتى الـ 50 للدراسات العليا

مجلس الخدمة المدنية رفع سن الإيفاد حتى الـ 50 للدراسات العليا
التاريخ
10/21/2023 11:41:16 PM
(MENAFN
- Al-Anbaa) انطلاقاً من مبدأ الاهتمام بتشجيع الكوادر الوطنية على استكمال تحصيلها العلمي بما يسهم في تطوير وتنمية المهارات بمختلف التخصصات الدراسية وبما يتناسب مع احتياجات الجهات الحكومية، أعلن ديوان الخدمة المدنية عن موافقة مجلس الخدمة المدنية على رفع سن الإيفاد المقرر بلائحة البعثات والإجازات الدراسية قرار رقم 10 لسنة 1986، حيث لا يتجاوز السن 50 سنة للراغبين في الحصول على دبلوم اكاديمي او بكالوريوس، بالإضافة للدراسات العليا (الماجستير والدكتوراه) وجار اعداد تنفيذه خلال هذا الاسبوع.
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