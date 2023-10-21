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لجنة حيادية للتحقيق في اختراق فواتير الكهرباء

10/21/2023 11:41:16 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) دارين العلي
في إطار الجهود التي تبذلها النيابة العامة ووزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة في شأن قضية محاولة اختراق أنظمة فواتير الكهرباء والماء لاستجلاء الحقيقة، شكلت النيابة العامة لجنة تحقيق حول هذا الأمر، تضم ممثلين من إدارة الخبراء وجامعة الكويت.
وقالت مصادر في وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة لـ «الأنباء» إن «تفاصيل القضية التي بدأت بالقبض على عدد من المتهمين من قبل إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية بشأن محاولتهم اختراق أنظمة الوزارة مازالت منظورة أمام النيابة العامة»، مبينة أنه «سبق لوزارة الكهرباء والماء تقديم إفادتها بشأن كل ما يتعلق بتفاصيل هذه القضية وكيفية قيام موظفيها العاملين في الإدارات المعنية التابعة لقطاع خدمات العملاء بإدخال القراءات وإصدار فواتير العملاء».
وأوضحت المصادر أنه «تم اقتصار أعضاء اللجنة على ممثلين من إدارة الخبراء وجامعة الكويت دون وجود ممثلين في اللجنة من وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة على اعتبار ان الوزارة طرف في هذه القضية».

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