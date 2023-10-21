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الهلال الأحمر تواصل تقديم المساعدات العاجلة في غزة

10/21/2023 11:41:15 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) واصلت جمعية «الهلال الأحمر» الكويتي أمس السبت، تقديم المساعدات العاجلة ضمن حملة «الكويت بجانبكم» للفلسطينيين في قطاع غزة الذين يتعرضون لعدوان الاحتلال الإسرائيلي عبر البر والجو والبحر، لليوم الـ 15 على التوالي. وقدمت الجمعية للأسر النازحة الوجبات الساخنة والخبز وسلمت الدفعة الثانية من المعدات الطبية للمستشفيات التي تعاني من نقص حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية.

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