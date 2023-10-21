الهلال الأحمر تواصل تقديم المساعدات العاجلة في غزة

الهلال الأحمر تواصل تقديم المساعدات العاجلة في غزة
التاريخ
10/21/2023 11:41:15 PM
(MENAFN
- Al-Anbaa) واصلت جمعية «الهلال الأحمر» الكويتي أمس السبت، تقديم المساعدات العاجلة ضمن حملة «الكويت بجانبكم» للفلسطينيين في قطاع غزة الذين يتعرضون لعدوان الاحتلال الإسرائيلي عبر البر والجو والبحر، لليوم الـ 15 على التوالي. وقدمت الجمعية للأسر النازحة الوجبات الساخنة والخبز وسلمت الدفعة الثانية من المعدات الطبية للمستشفيات التي تعاني من نقص حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية.
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