سفارتنا بفرنسا لمواطنينا لا تقتربوا من التظاهرات

(MENAFN
- Al-Anbaa) أهابت سفارتنا لدى الجمهورية الفرنسية بالمواطنين الكويتيين ضرورة أخذ الحيطة والحذر والالتزام بتعليمات السلطات المحلية وعدم الاقتراب من أي تظاهرات وتجمعات عشوائية ليست لها علاقة بهدف التواجد في الجمهورية الفرنسية سواء للسياحة أو العلاج أو الدراسة، وذلك حفاظا على سلامتهم.
ودعت السفارة المواطنين إلى التواصل معها عند الضرورة على الهواتف التالية:
ـ هاتــــــف الطــــــوارئ رقــــم (33670673834+).
ـ هاتف السفارة رقم (33147235425+).
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