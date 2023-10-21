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سفارتنا بفرنسا لمواطنينا لا تقتربوا من التظاهرات

10/21/2023 11:41:15 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أهابت سفارتنا لدى الجمهورية الفرنسية بالمواطنين الكويتيين ضرورة أخذ الحيطة والحذر والالتزام بتعليمات السلطات المحلية وعدم الاقتراب من أي تظاهرات وتجمعات عشوائية ليست لها علاقة بهدف التواجد في الجمهورية الفرنسية سواء للسياحة أو العلاج أو الدراسة، وذلك حفاظا على سلامتهم.
‏ودعت السفارة المواطنين إلى التواصل معها عند الضرورة على الهواتف التالية:
ـ هاتــــــف الطــــــوارئ رقــــم (33670673834+).
ـ هاتف السفارة رقم (33147235425+).

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