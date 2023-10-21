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الجوعان التاريخ يسجل للقادة العرب موقفهم وإرادتهم لأجل فلسطين

10/21/2023 11:41:15 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) آلاء خليفة
وجهت رئيسة شبكة المرأة العربية للسلام المحامية كوثر الجوعان برقية إلى مؤتمر القاهرة الدولي للسلام المنعقد بالعاصمة الإدارية في جمهورية مصر العربية أشادت فيها بالدور المصري لاحتواء الأزمة الحالية في غزة.
وقالت الجوعان: حين يكون الحرمان من الحياة جريمة من جرائم الإبادة الجماعية يكون من المفهوم بداهة انه ليس في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ان يكون البشر أحرارا.
وأضافت أنه من منطلق ان الحـــــق في الحياة حق مـــــلازم لكل إنسان فإن القادة العرب ورؤســــاء الدول وممثليهـــا الأجانـــب في العالم تقع عليهم مسئوليـــــة كبيرة في إحقاق هــــذه الحقــــوق، وأن التاريخ سوف يسجل موقفهم وإرادتهم لأجل فلسطين.
وتمنت رئيسة شبكة المرأة العربية للسلام نجاح مخرجات المؤتمر في إنهاء الوضع المتأزم في غزة وتحقيق السلام بمنطقة الشرق الأوســـط.

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