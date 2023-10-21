الخواري مستعدون للمساهمة بفريق طبي إغاثي في غزة

(MENAFN
- Al-Anbaa) طالب رئيس مجلس إدارة الجمعية الكويتية لإدارة الأزمات والطوارئ د. فوزي الخواري «منظمة الأمم المتحدة القيام فورا بواجباتها وتفعيل دور المنظمات والمكاتب التابعة لها للتدخل الفوري لإنقاذ الشعب الفلسطيني المحاصر في قطاع غزة، وفتح وحماية ممرات آمنة لإيصال المساعدات الغذائية والدوائية التي ما زالت متوقفة عند الحدود منذ أيام»، معلنا «أنهم في الجمعية على استعداد للتعاون مع الجهات الرسمية الكويتية المختصة، للمساهمة بفريق طبي إغاثي متخصص للتعامل في مثل تلك الأوضاع الكارثية».
وقال د. الخواري في تصريح صحافي له إن «ما يحدث في غزة الآن هو إبادة جماعية شاملة لشعب أعزل يرزح تحت طغيان الكيان الصهيوني المعروف عنه تجرده من الأخلاق والمبادئ الإنسانية ويمارس كل طرق الإرهاب والترويع بتعمد استهداف المواطنين وبفـــرض حصار جائر عليهم.
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