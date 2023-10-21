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الخواري مستعدون للمساهمة بفريق طبي إغاثي في غزة

10/21/2023 11:41:15 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) طالب رئيس مجلس إدارة الجمعية الكويتية لإدارة الأزمات والطوارئ د. فوزي الخواري «منظمة الأمم المتحدة القيام فورا بواجباتها وتفعيل دور المنظمات والمكاتب التابعة لها للتدخل الفوري لإنقاذ الشعب الفلسطيني المحاصر في قطاع غزة، وفتح وحماية ممرات آمنة لإيصال المساعدات الغذائية والدوائية التي ما زالت متوقفة عند الحدود منذ أيام»، معلنا «أنهم في الجمعية على استعداد للتعاون مع الجهات الرسمية الكويتية المختصة، للمساهمة بفريق طبي إغاثي متخصص للتعامل في مثل تلك الأوضاع الكارثية».
وقال د. الخواري في تصريح صحافي له إن «ما يحدث في غزة الآن هو إبادة جماعية شاملة لشعب أعزل يرزح تحت طغيان الكيان الصهيوني المعروف عنه تجرده من الأخلاق والمبادئ الإنسانية ويمارس كل طرق الإرهاب والترويع بتعمد استهداف المواطنين وبفـــرض حصار جائر عليهم.

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