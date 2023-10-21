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المطيري لـ الأنباء تقديم طلبات جمع التبرعات إلكترونيا والموافقة فورية

10/21/2023 11:41:14 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) بشرى شعبان
أكد وكيل وزارة الشؤون بالإنابة عبدالعزيز المطيري أنه منذ بدء الأزمة في غزة بادرت الوزارة الى التواصل مع الجمعيات الخيرية المعنية وتمت الموافقة المباشرة على جميع طلبات جمع التبرع المقدمة منها. وأضاف المطيري في تصريح لـ «الأنباء» أنه تم التنسيق مع وزارة الخارجية لمعرفة كيفية وصول هذه التبرعات للمتضررين في غزة، مطمئنا المتبرعين بأن تبرعاتهم تصل للمستحقين.
وأشار الى ان وزارة الخارجية حريصة على مراقبة التحويلات الخارجية للتبرعات وان تكون الى جمعيات وجهات معتمدة من قبل الخارجية، سواء في غزة او الدول القريبة المجاورة لها، مشددا على حرص الشؤون على توفير الموافقات بالسرعة الممكنة.
كما بين ان دور وزارة الشؤون يتمثل في متابعة ومراقبة التبرعات داخل الكويت وخارجيا وتستكمله وزارة الخارجية بالتأكد ان تكون الجهات الخيرية الخارجية معتمدة من قبلها، مشيرا إلى أنه لدى وزارة الخارجية آلياتها لمتابعة سير التبرعات خارجيا. وحول الحصول على الموافقات لجمع التبرعات، أكد المطيري ان الطلبات تقدم عبر النظام الآلي وتتم الموافقة الفورية الكترونيا. وكانت وزارة الشؤون الاجتماعية حذرت المواطنين والمقيمين في بيان صحافي من التبرع لجهات مجهولة أو تلك التي لا تحمل ترخيصا رسميا منها، مبينة أن التبرع يكون فقط لدى الجمعيات الخيرية المعتمدة المسجلة لديها.
ودعت الوزارة إلى ضرورة التأكد من هوية جامع التبرعات وتبعيته لأي جهة من الجهات المصرح لها بجمع التبرعات، مؤكدة أن التبرع لا يكون نقدا وإنما بوسائل جمع التبرعات المصرح بها وهي (الكي-نت) أو الاستقطاع البنكي أو روابط الدفع الالكترونية وأجهزة الدفع الالكتروني.
كما حذرت من إطلاق حملات لجمع التبرعات قبل الحصول على موافقة مسبقة من الادارة المختصة تجنبا للمساءلة القانونية والتزاما بقانون تنظيم الترخيص بجمع المال للأغراض العامة.

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