طلال الهزاع قنصلا عاما للكويت لدى فيتنام

(MENAFN
- Al-Anbaa) صدر مرسوم رقم 203 لسنة 2023 بتعيين قنصل عام للكويت لدى جمهورية فيتنام الاشتراكية في مدينة هوشي منه، وجاء فيه:
مادة أولى: يعين طلال عبد السلام الهزاع - قنصلا عاما للكويت لدى جمهورية فيتنام الاشتراكية في مدينة هوشي منه.
مادة ثانية على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدور،وينشر في الجريدة الرسمية.
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