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فعاليات منتدى الحكومة الإلكترونية العاشر تنطلق اليوم

10/21/2023 11:41:13 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) تنطلق اليوم أعمال «منتدى الحكومة الإلكترونية العاشر» والمعرض التكنولوجي المصاحب له، جاء ذلك في بيان صحافي صدر عن اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية، وشركة «رازن» لإدارة وتنظيم المعارض والمؤتمرات بهذه المناسبة، وينطلق حفل افتتاح المنتدى في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء اليوم برعاية وبمشاركة وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الاتصالات فهد الشعلة، ويقام المنتدى بالتعاون مع الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات.
وقال د.عمار الحسيني، مدير عام الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات بالتكليف، بهذه المناسبة: نتطلع لأن يسهم المنتدى في دعم خططنا بالجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات بخصوص مسار التحول الرقمي، وهذه المرحلة تتمثل في الانتقال إلى اعتماد الحوسبة السحابية في مراكز المعلومات بالكويت لتشكل البنية التحتية اللازمة لربط جميع مراكز المعلومات الحكومية بتجهيزات حاسوبية متجانسة وفعالة تدعم خططنا للتحول الرقمي، وسوف يقوم أحد الخبراء في الجهاز المركزي بتقديم شرح واف لاستراتيجية الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات بخصوص الحوسبة السحابية في الكويت.
أما م.بدر السلمان، رئيس اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية، فقد رحب بانعقاد المنتدى، وقال: نتوجه بالشكر والتقدير بهذه المناسبة إلى وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الاتصالات فهد الشعلة، لرعايته المنتدى وحضوره حفل الافتتاح، كما نشكر د.عمار الحسيني، مدير عام الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات بالتكليف، لدعمه المنتدى وتخصيص فريق عمل من الجهاز خلال فترة الإعداد له، ونأمل أن يحقق المنتدى أهدافه، خاصة أن يواكب خطط الجهاز والجهات الحكومية الأخرى للانتقال إلى الحوسبة السحابية وتفعيل خطط التحول الرقمي بالدولة.
ويهدف «منتدى الحكومة الإلكترونية العاشر» إلى مواكبة جهود الكويت والجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات في توجههما الاستراتيجي نحو اعتماد الحوسبة السحابية لتطوير البنية المعلوماتية التحتية ودعم برامج الحكومة الإلكترونية والانخراط في عالم تحكمه التقنيات المتطورة، كما يوفر المنتدى فرصة مثالية لمناقشة كل التحديات ووضع الحلول المتاحة للمساهمة في مسار التحول نحو الحوسبة السحابية.
وتوجه اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية شركة رازن لإدارة وتنظيم المعارض والمؤتمرات بهذه المناسبة بالشكر لجميع المؤسسات المشاركة في المنتدى، وخص بالذكر الشريك الحكومي الاستراتيجي الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات، كما توجها بالشكر للشركات الراعية.
وذكر البيان: نثمن عاليا دعم ومشاركة رعاة الفئة البلاتينية بنك برقان، بيت التمويل الكويتي، شرك زين الكويت، وشركة Solutions by stc، كما توجها بالشكر لرعاة الفئة الذهبية شركة امازون ويب سرفيزس وشركة سيسكو الكويت، كما توجه المنظمون بالشكر للمؤسسات المشاركة: شركة الأنظمة الآلية، وزارة المالية، قوة الإطفاء العام، بلدية الكويت، وزارة العدل، الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، الهيئة العامة للمعلومات المدنية، والمؤسسة العامة للرعاية السكنية.
واختتم منظمو المنتدى التصريح الصحافي بتوجيه الشكر إلى كل الخبراء المشاركين في المنتدى، وكذلك كل المؤسسات الصحافية والإعلامية التي ستقوم بتغطية هذا الحدث التكنولوجي المهم والمتميز بالكويت.

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