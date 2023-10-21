كيف تستطيع مصر تحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الزراعية؟

MENAFN - Youm7) استطاعت الإدارة المصرية تحقيق اكتفاء ذاتي من محاصيل مثل: الأرز، والذرة البيضاء، والذرة الرفيعة، والدواجن وبيض المائدة، والألبان، بالإضافة إلى تحقيق اكتفاء ذاتي وفائض للتصدير من الفاكهة والخضر. وقاربت على الاكتفاء الذاتي من المحاصيل السكرية بنسبة تعدت الـ 90%، ومن الأسماك بنسبة تتراوح ما بين 85 – 90%.

أما عن المحاصيل والسلع التي توجد بها فجوة في تغطية المتطلب منها، فهي: القمح والذرة الصفراء، والمحاصيل الزيتية، واللحوم الحمراء.

أولًا: المشروعات القومية الزراعية

1- مشروع المليون ونصف فدان: تم إطلاق المشروع في ديسمبر 2015 ليمثل حجر الأساس نحو توفير مصر لاحتياجاتها من الطعام، ويعد أحد أعمدة المشروعات القومية الزراعية، ويشمل 13 منطقة في 8 محافظات، تقع في صعيد مصر وسيناء، طبقًا لحالة المناخ وتحليل التربة ودرجة ملوحة المياه وهي: قنا، وأسوان، والمنيا، والوادي الجديد، ومطروح، وجنوب سيناء، والإسماعيلية، والجيزة.

ويضم المشروع 3 مراحل: المرحلة الأولى تبلغ مساحتها 500 ألف فدان في مناطق: الفرافرة القديمة والجديدة، ومنطقة المغرة، وامتداد الداخلة، وقرية الأمل، وتوشكى، ومنطقة غرب المراشدة؛ والمرحلة الثانية تبلغ مساحتها 490 ألف فدان في مناطق: الفرافرة الجديدة والقديمة، وغرب كوم أمبو، والمغرة، وغرب المنيا، وشرق سيوة، وجنوب شرق المنخفض؛ أما المرحلة الثالثة فتبلغ مساحتها 510 آلاف فدان في مناطق: الفرافرة القديمة، والطور بجنوب سيناء، وامتداد جنوب شرق المنخفض، وغرب المنيا، ومنطقة غرب.

2- مشروع الـ 100 ألف فدان من الصوب الزراعية: تم تدشين مشروع الـ 100 ألف فدان صوب زراعية عام 2018 لإنشاء وزراعة أكثر من 10 آلاف صوبة زراعية لتأمين غذاء المصريين بشكل صحي وآمن، وتوفير زراعات عالية الجودة في غير موسمها الزراعي. وبانتهاء مراحل هذا المشروع سيتحقق أكثر من 1.5 مليون طن من الخضروات سنويًا؛ للإسهام في تقليل الفجوة الغذائية في مصر. ويتميز مشروع الصوب الزراعية بميزة تسويقية من حيث قربه من موانئ الإسكندرية ومطار برج العرب وميناء الدخيلة، ويتكامل المشروع مع شبكة الطرق القومية الجديدة.

3- مشروع شرق العوينات: يقع المشروع على بعد 450 كم جنوب مدينة الخارجة بالوادي الجديد، ويعد ثاني أكبر مشروعات التنمية الزراعية المنفذة في جنوب الوادي في جنوب غرب مصر (بعد مشروع توشكى). ويوجد به حوالي 560 ألف فدان تقع أغلبها ضمن الأراضي الرملية والرملية الطينية التي تعد من أفضل الأراضي الصالحة للزراعة، وقد تمت زراعة 166 ألف فدان حتى الآن.

4-

مشروع توشكى الخير: يقع المشروع في منطقة توشكى جنوب أسوان، وكانت فكرة إنشاء المشروع بهدف خلق وادٍ جديد في الصحراء الغربية على مساحة 540 ألف فدان، وتصل في المستقبل إلى مليون فدان موازٍ لوادي النيل. وبلغت تكلفة المشروع 6.4 مليارات جنيه، وتم البدء فيه في أكتوبر 2020 وقد تمت زراعة ٣٠ ألف فدان قمح خلال أول ٣ أشهر من بداية المرحلة الأولى، إضافة إلى إنهاء تجهيز حوالي ١٠٠ ألف فدان قابلين للزراعة، وجارٍ تجهيز ١٠٠ ألف فدان أخرى بنهاية العام الجاري.

5- مشروع الدلتا الجديدة: في بداية عام 2021، أعلنت الدولة عن المشروع القومي“الدلتا الجديدة”، الذي يعد أحد المشروعات الضخمة بالمجال الزراعي، حيث سيتم زراعة أكثر من مليون فدان خلال عامين في إطار هذا المشروع. ويدخل مشروع“مستقبل مصر” ضمن نطاق مشروع الدلتا الجديدة، حيث يقع على امتداد طريق محور“روض الفرج –الضبعة الجديد” وهو الطريق الذي أنشئ ضمن المشروع القومي للطرق ويبعد ٣٠ دقيقة عن مدينة السادس من أكتوبر، وتبلغ مساحته ٥٠٠ ألف فدان.

وقد تم الانتهاء من استزراع مساحة ٢٠٠ ألف فدان باستغلال المياه الجوفية المتاحة بالمنطقة، ويتوقع أن تصل إلى ٣٥٠ ألف فدان مع بداية عام ٢٠٢٢، باستخدام ١٦٠٠ جهاز ري محوري مطور، على أن يتم زراعتها مرتين سنويًا؛ حيث تنتج أجود المحاصيل الزراعية بإجمالي استثمارات ٥ مليارات جنيه. وكذلك يدخل مشروع“جنوب محور الضبعة” ضمن نطاق مشروع الدلتا الجديدة؛ ويقع غرب مشروع مستقبل مصر على مساحة ٥٠٠ ألف فدان، بالقرب من الدلتا القديمة وشبكة الطرق والموانئ سواء البحرية أو البرية أو الجوية، ويربط بين الحدود الإدارية لمحافظات: مطروح، والبحيرة، والجيزة. ويتكلف استصلاح الفدان الواحد نحو 250 ألف جنيه.

6- مشروع تنمية شمال سيناء: يهدف هذا المشروع إلى إضافة مساحة قدرها 620 ألف فدان إلى الرقعة الزراعية. حيث يشمل مرحلتين: المرحلة الأولى تشمل إنشاء ترعة السلام أمام سد وهويس دمياط لاستصلاح 220 ألف فدان غرب قناة السويس، والمرحلة الثانية تشمل إنشاء سحارة أسفل قناة السويس وإنشاء ترعة الشيخ جابر الصباح لاستصلاح 400 ألف فدان شرق قناة السويس.

7- مشروع تنمية الريف المصري الجديد: شركة تنمية الريف المصري الجديد هي شركة معنية باستصلاح وتنمية المليون ونصف المليون فدان كمرحلة أولى من أربعة ملايين فدان. وهي شركة مساهمة مصرية 100%، تضم ثلاثة مساهمين حكوميين هم: وزارة المالية، والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية. ويشتهر المشروع بزراعة بعض المحاصيل منها: الشعير، وبنجر السكر، والزيتون، والفول، والرمان، وبعض المحاصيل العطرية والطبية، إضافة إلى زراعة حوالي 1500 فدان قمح في عام 2021 ومن المتوقع تهيئة التربة لزراعة مساحة أكبر من القمح في السنوات القادمة.

8-

المشروع القومي لإنتاج الشتلات: حيث تم انشاء محطة كوم أمبو على مساحة 26 فدانًا، بتكلفة 360 مليون جنيه، وتستوعب 15 مليون شتلة / موسم. ومحطة وادي الصعايدة لإنتاج شتلات قصب السكر، على مساحة 80 فدان بتكلفة 1.8 مليار جنيه، وتستوعب 80 مليون شتلة / موسم.

9- جهود تحسين أصناف المحاصيل: عملت وزارة الزراعة كذلك على التوسع الرأسي في المحاصيل من خلال التوسع في الأصناف المحسنة للمحاصيل حيث تم إنتاج 26 صنفًا لـ 10 محاصيل خضر رئيسة، وتغطية ولأول مرة 100% من مساحة القمح مع وجود فائض للتصدير والتوسع في إنتاج التقاوي المعتمدة للمحاصيل الأخرى، وأكثر من 150 صنفًا للمحاصيل الاستراتيجية مبكرة النضج – قليلة الاحتياج المائي، وتسجيل 900 صنف نباتي محلي ومستورد، وإصدار 160 شهادة حماية نباتية، وإنشاء محطتي كوم أمبو ووادي الصعايدة لإنتاج شتلات قصب السكر بطاقة 200 مليون شتلة وبتكلفة ملياري جنيه، وتنفيذ أكثر من 7000 حقل إرشادي للقمح و650 حقلًا للذرة، والتوسع في المدارس الحقلية لباقي للمحاصيل.

10- دعم المزارعين: لم تكن جهود الدولة لدعم الفلاح غائبة في مبادرة“حياة كريمة”؛ فقد تم دعم الأنشطة الزراعية، فاستهدفت المبادرة إنشاء أكثر من 332 مجمع خدمات زراعية، بالإضافة إلى 41 مركز تجميع ألبان، و 329 جمعية زراعية، و 316 وحدة بيطرية، و 305 مراكز إرشادية تقدم خدماتها لأكثر من 1500 قرية خلال المرحلة الأولى للمشروع.