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الولايات المتحدة تنشر منظومة صواريخ ثاد وقوات إضافية إلى الشرق الأوسط

10/21/2023 11:33:31 PM
(MENAFN- Youm7)
قالت وزارة الدفاع الأمريكية، إن الولايات المتحدة سترسل منظومة دفاع جوى من طراز ثاد وكتائب إضافية من أنظمة الدفاع الجوى الصاروخية باتريوت إلى الشرق الأوسط تحسبا لأى تصعيد فى المنطقة.





وقال وزير الدفاع الأمريكى لويد أوستن "بعد مناقشات مستفيضة مع الرئيس جو بايدن فى شأن التصعيد الأخير من قبل إيران والقوى التى تعمل بالوكالة عنها فى جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط، وجهت اليوم بسلسلة من الخطوات الإضافية لتعزيز موقف وزارة الدفاع فى المنطقة".



وأضاف أوستن أنه سيرسل قوات إضافية إلى المنطقة لكنه لم يذكر عددهم.
















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