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اشترك الآن فى قناة اليوم السابع على تطبيق واتس آب ليصلك كل جديد

10/21/2023 11:33:30 PM
(MENAFN- Youm7) أطلق اليوم السابع، خدمة إخبارية جديدة للتواصل مع قرائه الأعزاء، بالتعاون مع شركة ميتا، عبر إطلاق قناة اليوم السابع الرسمية عبر تطبيق واتس آب، لإتاحة خدماته للقراء لاستقبال الأخبار والخدمات المتنوعة.

وانطلقت قناة اليوم السابع واتس آب، عبر اللينك التالي:


وتتيح الخدمة استقبال الأخبار وخدمات اليوم السابع المتنوعة عبر خدمة واتس اب اليوم السابع، كما يدعو اليوم السابع متابعيه الاشتراك في الخدمة المجانية.

وتحافظ قنوات واتس آب على خصوصية أرقام المشتركين وصورهم الشخصية بحيث لا يستطيع أحد معرفة بيانات المشتركين في القناة.











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