الجيش الإسرائيلي يقصف مسجدا في جنين وسقوط قتلى ومصابين.. فيديو

MENAFN - Youm7) هاجمت طائرات جيش الاحتلال الاسرائيلى، فجر اليوم الأحد، مسجدا في مخيم جنين بالضفة الغربية.

وقالت وسائل إعلام فلسطينية، إن جيش الاحتلال الاسرائيلى قصف بصاروخ "مسجد الأنصار" في حي الدمج بمخيم جنين بالضفة الغربية.

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بوقوع قتيلين وعدد من المصابين في القصف الإسرائيلي على مخيم جنين بالضفة الغربية.

وشوهدت مقاطع مصورة للمسجد على الإنترنت أظهرت دمارا واسعا في محيطه عقب القصف الإسرائيلي.

وفي ذات الصدد، قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الاسرائيلى، أفيخاي أدرعي، إنه خلال عملية مشتركة للجيش وجهاز الأمن الداخلي قامت طائرات عسكرية بتدمير مسار نفق تحت الأرض في مسجد الأنصار في مدينة جنين تواجدت في داخله خلية تخريبية خططت لتنفيذ هجوم تخريبي في الوقت الحالي".

وأضاف، "لقد نفذت الخلية التخريبية في يوم 14 من أكتوبر الجاري تفجير عبوة ناسفة يتم التحكم بها عن هاتف نقال ضد قوة عسكرية في منطقة السياج الأمني دون وقوع إصابات".

وتابع أدرعي، "خلال الأيام الأخيرة وردت معلومات استخبارية عن قيام المخربين بالتخطيط لشن هجوم إرهابي كبير حيث استخدم المخربون المسجد كغرفة عمليات لتخطيط العمليات التخريبية وكمنطلق لتنفيذها. خلال الحملة العسكرية الأخيرة في مخيم جنين عثرت القوات داخل المسجد على بنية تحتية إرهابية ووسائل قتالية".



