ولي العهد السعودي يؤكد ضرورة خفض وتيرة التصعيد في الأراضي الفلسطينية

MENAFN - Youm7) أكد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء، ضرورة بذل الجهود الممكنة لخفض وتيرة التصعيد في الأراضي الفلسطينية المحتلة وضمان عدم اتساع رقعة العنف لتلافي تداعياته الخطيرة على الأمن والسلام في المنطقة والعالم.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده ولي العهد السعودي في الرياض، السبت، مع السيناتور الأمريكي ليندسي غراهام، جرى خلاله استعراض العلاقات الثنائية، وبحث التصعيد العسكري الذي تشهده غزة حاليا.

كما أكد ولي العهد السعودي - خلال اللقاء حسبما أوردت وكالة الأنباء السعودية (واس) - أهمية تهيئة الظروف لعودة الاستقرار واستعادة مسار السلام بما يكفل حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة.



