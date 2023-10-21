ولي العهد السعودي يؤكد ضرورة خفض وتيرة التصعيد في الأراضي الفلسطينية

(MENAFN
- Youm7) أكد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء، ضرورة بذل الجهود الممكنة لخفض وتيرة التصعيد في الأراضي الفلسطينية المحتلة وضمان عدم اتساع رقعة العنف لتلافي تداعياته الخطيرة على الأمن والسلام في المنطقة والعالم.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده ولي العهد السعودي في الرياض، السبت، مع السيناتور الأمريكي ليندسي غراهام، جرى خلاله استعراض العلاقات الثنائية، وبحث التصعيد العسكري الذي تشهده غزة حاليا.
كما أكد ولي العهد السعودي - خلال اللقاء حسبما أوردت وكالة الأنباء السعودية (واس) - أهمية تهيئة الظروف لعودة الاستقرار واستعادة مسار السلام بما يكفل حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة.
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