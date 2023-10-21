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الإعلام الأمني في العراق: ضبط 4 إرهابيين في 3 محافظات

10/21/2023 11:33:27 PM
(MENAFN- Youm7) أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، الإطاحة بـ4 إرهابيين في محافظات السليمانية وكركوك والأنبار.



وذكرت الخلية -في بيان أوردته قناة السومرية نيوز الإخبارية- أنه "استناداً لتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني وبإشراف رئيس جهاز مكافحة الإرهاب الفريق أول الركن عبد الوهاب الساعدي نفذ الجهاز سلسلة عمليات في مناطق متفرقة من البلاد، وبالتنسيق والتعاون مع مديرية "اسايش السليمانية" تم القبض على 3 إرهابيين في محافظتي السليمانية وكركوك".



وأضافت الخلية أنه تم القبض على أحد الإرهابيين في محافظة الأنبار ، مشيرة إلى استمرار عمليات جهاز مكافحة الإرهاب في تتبع العناصر الإرهابية والقبض عليهم في كل شبر من العراق.












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