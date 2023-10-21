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تعرف على التوصيات اللازمة للوقاية من حوادث الطرق أثناء القيادة ليلا

10/21/2023 11:33:21 PM
(MENAFN- Youm7) وضعت مجموعة من التوصيات لمنع الحوادث أثناء نوم السائق اثناء القيادة أعلى الطرق الرابطة بين المحافظات، مع تجنب القيادة ليلا تحاشيا للنوم أثناء السير على الطرق، بسبب عدم أخذ السائق قسطا كافيا من النوم ولتفادي الغفوة أثناء قيادة السيارة، وتلك التوصيات هى:



- الحصول على قسط كاف من النوم قبل قيادة السيارة.



- التوقف عن قيادة السيارة عند الشعور بالنعاس، وأخذ قسط من الراحة داخل السيارة أو خارجها.



- فتح نوافذ السيارة واستنشاق الهواء الطبيعي بدلا من تشغيل التكييف.



- تجنب العقاقير التي تسبب النعاس، كمضادات الحساسية ومسكنات الألم.



- الحرص على تناول الوجبات الخفيفة قبل قيادة السيارة، بدلا من الدسمة، التي تزيد من الرغبة بالنوم.



- يفضل بقاء أحد الأشخاص المرافقين للسائق يقظاً لمؤانسته وحضّه على الإستراحة في حال ظهور علامات التعب عليه.



- تشغيل الراديو والانتباه إلى الأخبار أو أحد البرامج.
















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