تعرف على التوصيات اللازمة للوقاية من حوادث الطرق أثناء القيادة ليلا

(MENAFN
- Youm7) وضعت مجموعة من التوصيات لمنع الحوادث أثناء نوم السائق اثناء القيادة أعلى الطرق الرابطة بين المحافظات، مع تجنب القيادة ليلا تحاشيا للنوم أثناء السير على الطرق، بسبب عدم أخذ السائق قسطا كافيا من النوم ولتفادي الغفوة أثناء قيادة السيارة، وتلك التوصيات هى:
- الحصول على قسط كاف من النوم قبل قيادة السيارة.
- التوقف عن قيادة السيارة عند الشعور بالنعاس، وأخذ قسط من الراحة داخل السيارة أو خارجها.
- فتح نوافذ السيارة واستنشاق الهواء الطبيعي بدلا من تشغيل التكييف.
- تجنب العقاقير التي تسبب النعاس، كمضادات الحساسية ومسكنات الألم.
- الحرص على تناول الوجبات الخفيفة قبل قيادة السيارة، بدلا من الدسمة، التي تزيد من الرغبة بالنوم.
- يفضل بقاء أحد الأشخاص المرافقين للسائق يقظاً لمؤانسته وحضّه على الإستراحة في حال ظهور علامات التعب عليه.
- تشغيل الراديو والانتباه إلى الأخبار أو أحد البرامج.
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