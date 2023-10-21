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كيف تحصل على ترخيص محل؟.. اعرف المستندات المطلوبة

10/21/2023 11:33:19 PM
(MENAFN- Youm7) تهدف المراكز التكنولوجية المنتشرة بكافة أنحاء الجمهورية إلى تيسير حصول المواطنين على الخدمات الحكومية، من خلال خدمة الشباك الواحد، مع ميكنة الخدمة إلكترونياً، لاختصار الوقت والجهد، والتسهيل على المواطنين.



ومن خلال حزمة من الإجراءات المبسطة طبقا لقانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019، تتيح المراكز التكنولوجية خدمة استخراج ترخيص محل، شريطة إحضار الأوراق والمستندات التالية:



-صورة بطاقة الرقم القومي أو صورة جواز السفر بعد الاطلاع على الأصل.



-صورة التوكيل الرسمي في حالة عدم حضور صاحب الرخصة بنفسه.



-صورة من عقد (الملكية أو صورة من عقد الإيجار) بعد الاطلاع على الأصل على أن يكون عقد الإيجار متضمناً الآتي (مثبت التاريخ - أن يكون ساري المفعول لمدة لا تقل عن سنة - أن يكون موضح به نوع النشاط المطلوب ترخيصه).



-صورة من رخصة البناء بعد الاطلاع على الأصل إن وجدت أو ما يفيد التقدم بطلب لتقنين وضع العقار.



-إفادة من إدارة التنظيم بموقف المحل العام في حالة وجود رخصة بناء أو تقنين وضع عقار.



-تقرير هندسي معتمد يثبت السلامة الإنشائية للعقار في حالة وجود رخصة بناء أو تقنين وضع العقار أو مخالف لشروط الترخيص.



-رسم توضيحي (كروكي) على أن يكون موضح به موقع المحل ومشتمل اسم (الحي أو الجهاز أو المنطقة) واسم الشارع ورفع العقار (إن وجد) الواقع به المحل.



-صورة من البطاقة الضريبية بعد الاطلاع على الأصل.



-مستخرج رسمي من السجل التجاري.



-شهادات صحية لجميع العاملين بالمحلات المختصة بتقديم وتحضير وتداول الأغذية والمشروبات.



-الموافقة الصادرة من وزارة القوى العاملة.



-شهادة تصرفات عقارية أو كشف رسمي مستخرج من سجلات مصلحة الضرائب العقارية.












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