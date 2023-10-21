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كيف يتم انتخاب بابا الفاتيكان فى الكنيسة الكاثوليكية؟.. اعرف التفاصيل

10/21/2023 11:33:18 PM
(MENAFN- Youm7) يعتبر البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية بالترتيب السادس والستون بعد المائتين، وذلك بدءًا من 13 مارس 2013 وبحكم كونه البابا، فهو خليفة بطرس، وأسقف روما، ويشغل عدة مناصب أخرى منها سيّد دولة الفاتيكان.

وانتخب البابا فرنسيس في أعقاب مجمع انتخابي هو الأقصر في تاريخ المجامع المغلقة يعتبر الحبر الأعظم، وأول بابا من العالم الجديد وأمريكا الجنوبية والأرجنتين، كما أنه أول بابا من خارج أوروبا منذ عهد البابا غريغوري الثالث (731 - 741).

وخلال السطور التالية ننشر أبرز إجراءات انتخاب بابا الفاتيكان فى الكنيسة الكاثوليكية.

تجرى إجراءات الانتخاب تتم فى سرية تامة بواسطة مجمع الكرادلة.

ينتظر الأقباط الكاثوليك تحت شرفة الفاتيكان إعلان البابا الجديد

يوجد مدخنة فى مكان الاجتماع تحرق فيها أوراق التصويت وفى حالة عدم حصول البابا على النصاب القانوني يحرق ورق التصويت

يوضع مادة تجعل الدخان أسود فيعرف حينها الأقباط الكاثوليك إنه لم يتم حصول البابا على النصاب القانونى بعد.

فى حالة فوز البابا يتم حرق أوراق التصويت ويوضع مواد تجعل الدخان لونه أبيض، فيعرف حينها الكاثوليك أن الانتخاب قد تم.

يخرج بعدها البابا الجديد المنتخب ومعه عدد من الكرادلة لإعلان فوزه رسميا من شرفة الفاتيكان أمام جموع الأقباط الكاثوليك.








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