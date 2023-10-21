الآلاف يتظاهرون دعما لفلسطين فى بوخارست ومطالبات بوقف الإبادة فى غزة.. صور

MENAFN - Youm7) تظاهر الآلاف من الأشخاص في العاصمة الرومانية بوخارست، تنديدا بعدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.

ووفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية فقد تم تنظيم التظاهرة بالتنسيق مع سفارة دولة فلسطين فى بوخارست، وتخللها عدة كلمات من مختلف المشاركين والمناصرين للقضية الفلسطينية ورجال الدين المسيحيين.

وطالب المتحدثون، المجتمع الدولي، بوقف جرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي التي ترتكبها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، ضد الشعب الفلسطيني في الأرض المحتلة، خاصة في قطاع غزة.

كما أدان المتحدثون العدوان على قطاع غزة، والقصف الإسرائيلي المتواصل الذي أسفر عن استشهاد وجرح الآلاف من الأطفال والنساء والشيوخ، وتدمير المنازل والأبراج السكنية، والذي طال المستشفيات والمدارس ومراكز الإيواء ودور العبادة التي لجأ إليها المواطنون العزّل والمرضى، مطالبين بالحرية والاستقلال للشعب الفلسطيني.



