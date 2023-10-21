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فرنسا: إعادة فتح أفق سياسي مسؤولية المشاركين بقمة القاهرة للسلام

10/21/2023 11:33:11 PM
(MENAFN- Youm7) أكدت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا، في ختام قمة القاهرة للسلام التي عقدت السبت؛ لبحث تطورات القضية الفلسطينية وعملية السلام، أن ‏إعادة فتح أفق سياسي ومعرفة إيجاد طريق السلام مجددا ستكون مسؤولية مشتركة تقع على عاتق جميع المشاركين الذين جاءوا من جميع أنحاء العالم.

وكتبت كولونا - على حسابها على منصة (إكس) "اختتمت قمة القاهرة للسلام، وإحياء ديناميكياتها، وإعادة فتح أفق سياسي ومعرفة إيجاد طريق السلام مجددا ستكون مسؤولية مشتركة لجميع المشاركين الذين جاءوا اليوم من جميع أنحاء العالم".


وقد شاركت وزيرة الخارجية الفرنسية في "قمة القاهرة للسلام" الدولية التي اختتمت أعمالها السبت، وطالب المشاركون بـ"وقف فوري" للتصعيد بين إسرائيل وحماس والذي دخل أسبوعه الثالث.








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