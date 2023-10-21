فرنسا: إعادة فتح أفق سياسي مسؤولية المشاركين بقمة القاهرة للسلام

(MENAFN
- Youm7) أكدت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا، في ختام قمة القاهرة للسلام التي عقدت السبت؛ لبحث تطورات القضية الفلسطينية وعملية السلام، أن إعادة فتح أفق سياسي ومعرفة إيجاد طريق السلام مجددا ستكون مسؤولية مشتركة تقع على عاتق جميع المشاركين الذين جاءوا من جميع أنحاء العالم.
وكتبت كولونا - على حسابها على منصة (إكس) "اختتمت قمة القاهرة للسلام، وإحياء ديناميكياتها، وإعادة فتح أفق سياسي ومعرفة إيجاد طريق السلام مجددا ستكون مسؤولية مشتركة لجميع المشاركين الذين جاءوا اليوم من جميع أنحاء العالم".
وقد شاركت وزيرة الخارجية الفرنسية في "قمة القاهرة للسلام" الدولية التي اختتمت أعمالها السبت، وطالب المشاركون بـ"وقف فوري" للتصعيد بين إسرائيل وحماس والذي دخل أسبوعه الثالث.
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