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بريطانيا: فتح معبر رفح بوساطة مصرية دليل على قوة الدبلوماسية

10/21/2023 11:33:11 PM
(MENAFN- Youm7) قال رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، إن فتح معبر رفح بوساطة مصرية؛ يُعد بمثابة "شهادة على قوة الدبلوماسية".

وأضاف سوناك - في بيان نقلته شبكة (سكاي نيوز) البريطانية، في نشرتها الإنجليزية - أن تسريع الجهود الدبلوماسية أصبح الآن "أكثر أهمية من أي وقت مضى"، موضحاً أن "إعادة فتح معبر رفح إلى غزة هو دليل على قوة الدبلوماسية، حيث توسطت الولايات المتحدة ومصر؛ للتوصل إلى اتفاق لضمان وصول المساعدات الحيوية إلى الشعب الفلسطيني".


ولفت سوناك إلى أن الزعماء في الشرق الأوسط يجب أن يعملوا - أيضاً - على بذل كل ما في وسعهم "لوقف عدوى الصراع" في المنطقة، مشيراً إلى أن التطلعات إلى "مستقبل أكثر سلماً واستقراراً" في المنطقة يجب أن تظل "نصب أعيننا".


وكان سوناك قد زار منطقة الشرق الأوسط - قبل أيام - وكان من بين إحدى أهدافه منع الحرب من الامتداد إلى صراع إقليمي أوسع.








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