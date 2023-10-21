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سائق مترو فى لندن يهتف عبر مكبر صوت فلسطين حرة.. فيديو

10/21/2023 11:33:11 PM
(MENAFN- Youm7) وتداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى
وصحف بريطانية مثل "ديلي ميل"، مقطع فيديو لسائق قطار مترو أنفاق في لندن يهتف عبر مكبر الصوت "فلسطين حرة" لتشجيع الركاب الذين يتجهون نحو مظاهرة حاشدة للتضامن مع فلسطين.



وتظاهر نحو مئة ألف شخص في لندن بعد ظهر السبت للمطالبة "بوقف الحرب في غزة" ودعم الفلسطينيين، بعد أسبوعين من استمرار الحرب بين حركة حماس وإسرائيل.







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