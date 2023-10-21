انتهاء اختبارات أحدث مدفع هاوتزر أوتوماتيكي روسي

MENAFN - Youm7) اختتمت مؤسسة "روستيخ" الحكومية اختبارات مدفع الهاوتزر "كواليتسيا -إس في" الآلي الذاتي الحركة عيار 152 ملم والذي يصيب أهداف العدو على مسافة 70 كيلومترا.

وجاء في بيان نشرته المؤسسة:"مدفع الهاوتزر "كواليتسيا -إس في" الآلي الذاتي الحركة والبعيد المدى هو علامة فارقة في تطوير المدفعية الروسية أحادية الماسورة.

و يتميز هذا المدفع بسرعة أتمتة المعلومات حيث يتوزع طاقمه في كبسولة مدرعة حيث يتم إطلاق النيران عن بعد. ولا شك أن نماذج أولى منتجة على دفعات سترسل فورا إلى منطقة العملية العسكرية الخاصة حيث سيتصدى المدفع لبطاريات المدفعية المعادية التي كانت تتغلب سابقا على مدافعنا من حيث مدى الرماية ودقتها".

وقد وضع المدفع على منصة دبابة "تي – 90" سعة مخزنها 70 طلقة، وطاقم أفرادها 3، سرعة الرمي 16 طلقة في الدقيقة، ما يجعلها تتفوق على مثيلاتها الغربية. وتجري عملية تشكيل الطلقة وتعمير المدفع أوتوماتيكيا. وتم تزويد المدفع الذاتي الحركة بمستشعرات تقوم بإنذار أفراد طاقمه عن إشعاع الليزر.

ويتضمن المخزون الأساسي للمدفع القذائف الشديدة الانفجار، وكذلك القذائف الموجهة التي تم تصميمها على أساس قذيفة "راسنوبول" الفائقة الدقة، فضلا عن قذائف خاصة مثل قذائف الإنارة والدخان والقذائف الحارقة.

وتم تزويد المدفع بأنظمة التحكم الأوتوماتيكي في عمليات توجيه المدفع واختيار الهدف والملاحة. أما أماكن العمل لأفراد الطاقم فتم تزويدها بشاشات تُظهر بيانات واردة من النظام الموحد للقيادة والمعلومات. ويسمح التكامل مع مدافع أخرى ضمن النظام الموحد لقيادة المستوى التكتيكي بتلقي دلالة الهدف عبر قناة الاتصال الرقمية، وتحقيق مسح منطقة الأرض ليلا ونهارا وحساب الإحداثيات اللازمة لإطلاق النار وإدخال تعديلات في الرماية.



