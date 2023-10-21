فيتوريا يطالب اتحاد الكرة باعتماد اللائحة الجديدة لمكافآت منتخب مصر

(MENAFN
- Youm7) طالب روى فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر، اتحاد الكرة باعتماد لائحة مكافآت الفراعنة الجديدة بعد زيادتها، حيث مازال المنتخب يعمل بلائحة الجهازين السابقين اللذين كان يقودهما إيهاب جلال وكارلوس كيروش.
وحصل روى فيتوريا على وعد من اتحاد الكرة باعتماد اللائحة الجديدة في أقرب وقت، لتهيئة الأجواء قبل التصفيات المؤهلة لكأس العالم وكذلك بطولة أمم افريقيا في كوت ديفوار.
حدد منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي
روي فيتوريا
يومي 16 أو 17 نوفمبر موعداً لمواجهة منتخب جيبوتي بالقاهرة، فى افتتاح مباريات التصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026، على أن يتم إخطار الاتحاد الأفريقي بالموعد النهائي خلال الساعات المقبلة.
وينطلق معسكر منتخب مصر الأول فى الفترة من 13 إلى 21 نوفمبر المقبل، ويتخللها مباراتان الأولى أمام جيبوتي وتقام بالقاهرة والأقرب إقامتها باستاد القاهرة، والمباراة الثانية أمام منتخب سيراليون، وإلى الآن لم يتم تحديد مكان إقامتها بسبب رفض الاتحاد الأفريقي إقامة مباريات للمنتخب هناك، حيث يجرى مسئولو اتحاد الكرة محاولات لاستضافة المباراة بالقاهرة، بينما يتمسك منتخب سيراليون باللعب على أرض محايدة وهى المغرب، وتم مخاطبة الاتحاد الأفريقي من أجل حسم الموعد ومكان المباراة.
MENAFN21102023000132011024ID1107281645
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.