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فيتوريا يطالب اتحاد الكرة باعتماد اللائحة الجديدة لمكافآت منتخب مصر

10/21/2023 11:33:08 PM
(MENAFN- Youm7) طالب روى فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر، اتحاد الكرة باعتماد لائحة مكافآت الفراعنة الجديدة بعد زيادتها، حيث مازال المنتخب يعمل بلائحة الجهازين السابقين اللذين كان يقودهما إيهاب جلال وكارلوس كيروش.
وحصل روى فيتوريا على وعد من اتحاد الكرة باعتماد اللائحة الجديدة في أقرب وقت، لتهيئة الأجواء قبل التصفيات المؤهلة لكأس العالم وكذلك بطولة أمم افريقيا في كوت ديفوار.
حدد منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي
روي فيتوريا
يومي 16 أو 17 نوفمبر موعداً لمواجهة منتخب جيبوتي بالقاهرة، فى افتتاح مباريات التصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026، على أن يتم إخطار الاتحاد الأفريقي بالموعد النهائي خلال الساعات المقبلة.
وينطلق معسكر منتخب مصر الأول فى الفترة من 13 إلى 21 نوفمبر المقبل، ويتخللها مباراتان الأولى أمام جيبوتي وتقام بالقاهرة والأقرب إقامتها باستاد القاهرة، والمباراة الثانية أمام منتخب سيراليون، وإلى الآن لم يتم تحديد مكان إقامتها بسبب رفض الاتحاد الأفريقي إقامة مباريات للمنتخب هناك، حيث يجرى مسئولو اتحاد الكرة محاولات لاستضافة المباراة بالقاهرة، بينما يتمسك منتخب سيراليون باللعب على أرض محايدة وهى المغرب، وتم مخاطبة الاتحاد الأفريقي من أجل حسم الموعد ومكان المباراة.








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