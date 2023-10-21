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الزمالك يستعيد جهود محمد عواد فى مباراة إنبى بعد انتهاء الإيقاف

10/21/2023 11:33:08 PM
(MENAFN- Youm7) يستعيد فريق الزمالك بقيادة الكولومبى أوسوريو جهود نجمه محمد عواد حارس مرمى الفريق فى مباراة إنبى المقبلة، بعد انتهاء إيقافه، حيث غاب محمد عواد عن مباراة سموحة التى أقيمت مساء أمس، السبت، باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الرابعة لمسابقة الدوري تنفيذاً لعقوبة الإيقاف بعد تعرضه للطرد فى مباراة البنك الأهلى.

وأعلنت رابطة الأندية بعد نهاية الجولة الثالثة إيقاف عواد مباراة واحدة.

وتعرض عواد للطرد فى آخر دقيقة من الشوط الأول بعد لعبة مشتركة مع كريم بامبو مهاجم البنك الأهلي الذي كان منفردا بالمرمى.

وفاز الزمالك على البنك الأهلي بهدفين لهدف في الجولة الثالثة من الدوري المصري.

ويستعد الزمالك لمواجهة انبى المقرر لها السابعة مساء الجمعة المقبلة على ستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الاخضر فى الأسبوع الخامس من عمر الدورى المصرى الجديد 2023 - 2024.


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