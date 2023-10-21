الزمالك يستعيد جهود محمد عواد فى مباراة إنبى بعد انتهاء الإيقاف

(MENAFN
- Youm7) يستعيد فريق الزمالك بقيادة الكولومبى أوسوريو جهود نجمه محمد عواد حارس مرمى الفريق فى مباراة إنبى المقبلة، بعد انتهاء إيقافه، حيث غاب محمد عواد عن مباراة سموحة التى أقيمت مساء أمس، السبت، باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الرابعة لمسابقة الدوري تنفيذاً لعقوبة الإيقاف بعد تعرضه للطرد فى مباراة البنك الأهلى.
وأعلنت رابطة الأندية بعد نهاية الجولة الثالثة إيقاف عواد مباراة واحدة.
وتعرض عواد للطرد فى آخر دقيقة من الشوط الأول بعد لعبة مشتركة مع كريم بامبو مهاجم البنك الأهلي الذي كان منفردا بالمرمى.
وفاز الزمالك على البنك الأهلي بهدفين لهدف في الجولة الثالثة من الدوري المصري.
ويستعد الزمالك لمواجهة انبى المقرر لها السابعة مساء الجمعة المقبلة على ستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الاخضر فى الأسبوع الخامس من عمر الدورى المصرى الجديد 2023 - 2024.
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