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عبد الحميد بسيونى يهدد المقصرين فى الطلائع بالاستبعاد من التشكيل

10/21/2023 11:33:08 PM
(MENAFN- Youm7) هدد عبد الحميد، بسيونى المدير الفني لطلائع الجيش،

وطالب بسيونى لاعبيه باستعادة التركيز بداية من المباراة المقبلة لاستعادة الانتصارات مرة أخرى، ويستعد الطلائع لمواجهة سيراميكا فى الرابعة عصر الأحد المقبل باستاد جهاز الرياضة، ضمن منافسات الجولة الخامسة لمسابقة الدوري المصري.

وافتتح الطلائع مشواره بالدوري بالفوز على البنك الأهلى بهدفين دون رد فى الجولة الأولى للدوري ثم تعادل سلبياً مع انبى بالجولة الثانية للمسابقة ثم خسر من مودرن فيوتشر بهدفين دون رد بالجولة الثالثة ثم خسر من المصري البورسعيدى بهدف دون رد في الجولة الأخيرة للمسابقة.

ويحتل الطلائع المركز الحادى عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 4 نقاط بعدما لعب 4 لقاءات حقق الفوز في لقاء وتعادل في مثله وخسر مباراتين وسجل لاعبيه هدفين وتلقت شباكهم 3 أهداف.








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