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اليوم.. انطلاق بطولة العالم للمصارعة تحت 23 سنة

10/21/2023 11:33:08 PM
(MENAFN- Youm7) تنطلق اليوم منافسات بطولة العالم للمصارعة تحت 23 سنة التى تقام فى الفترة من 21 إلى 29 أكتوبر الجاري، وتضم البعثة إبراهيم عادل رئيسا للبعثة، جمال خليفة حكما، على أبوطالب مدربا، واللاعبين عمر أمين وناصر فارس على مستوى الحرة.
وعلى مستوى البنات، تضم البعثة وصال قرطام مدرب، ندى مدنى لاعبة، وفيما يخص الروماني ياسر عبد الرحمن مدربا، وعماد أشرف ومصطفى حسين لاعبين.

وتوج كرم جابر لاعب منتخب المصارعة بالميدالية الذهبية فى منافسات بطولة العالم لرواد المصارعة بعد الفوز فى النهائى أمام لاعب كازاخستان بنتيحة 10/0 بالبطولة التى تقام باليونان فى الفترة من 17 إلى 22 أكتوبر الجارى والتى يشارك فيها عدة لاعبين من أندية مختلفة.
وتأهل كرم جابر للنهائي بعد الفوز على منافسه التركى بنتيجة
9/2

وحقق
كرم جابر
لمصر ميدالية ذهبية بأولمبياد إثينا 2004 بعدما انقطت مصر عن تحقيق الميداليات الذهبية منذ عام 1948 كما حقق الميدالية الفضية بأولمبياد لندن 2012.

وتلقى "جابر" عدة عروض للتجنيس لكنه رفض
حبا فى مصر وتمسكه برفع علمها فى المحافل الدولية.

مع نهاية مسيرته مع المصارعة الرومانية
بعد عدم مشاركته بأولمبياد ريو دي جانيرو 2016 اتجه إلى عالم الفن، وظهر في عدة أعمال.








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