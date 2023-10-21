اليوم.. انطلاق بطولة العالم للمصارعة تحت 23 سنة

(MENAFN
- Youm7) تنطلق اليوم منافسات بطولة العالم للمصارعة تحت 23 سنة التى تقام فى الفترة من 21 إلى 29 أكتوبر الجاري، وتضم البعثة إبراهيم عادل رئيسا للبعثة، جمال خليفة حكما، على أبوطالب مدربا، واللاعبين عمر أمين وناصر فارس على مستوى الحرة.
وعلى مستوى البنات، تضم البعثة وصال قرطام مدرب، ندى مدنى لاعبة، وفيما يخص الروماني ياسر عبد الرحمن مدربا، وعماد أشرف ومصطفى حسين لاعبين.
وتوج كرم جابر لاعب منتخب المصارعة بالميدالية الذهبية فى منافسات بطولة العالم لرواد المصارعة بعد الفوز فى النهائى أمام لاعب كازاخستان بنتيحة 10/0 بالبطولة التى تقام باليونان فى الفترة من 17 إلى 22 أكتوبر الجارى والتى يشارك فيها عدة لاعبين من أندية مختلفة.
وتأهل كرم جابر للنهائي بعد الفوز على منافسه التركى بنتيجة
9/2
وحقق
كرم جابر
لمصر ميدالية ذهبية بأولمبياد إثينا 2004 بعدما انقطت مصر عن تحقيق الميداليات الذهبية منذ عام 1948 كما حقق الميدالية الفضية بأولمبياد لندن 2012.
وتلقى "جابر" عدة عروض للتجنيس لكنه رفض
حبا فى مصر وتمسكه برفع علمها فى المحافل الدولية.
مع نهاية مسيرته مع المصارعة الرومانية
بعد عدم مشاركته بأولمبياد ريو دي جانيرو 2016 اتجه إلى عالم الفن، وظهر في عدة أعمال.
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