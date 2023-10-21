وزير الخارجية الامريكي يؤكد اهمية تسهيل وصول المساعدات الانسانية للمحتاجين مع دخول أول قافلة إغاثة الى غزة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 21 - 10 (كونا) –- أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم السبت أهمية الالتزام ب"قانون الحرب" في قطاع غزة بما في ذلك حماية المدنيين وتسهيل وصول المساعدات الانسانية للمحتاجين وذلك مع دخول اول قافلة اغاثة الى غزة.
وقال بلينكن في بيان صحفي ان "الولايات المتحدة ترحب بوصول اول قافلة من نوعها مكونة من 20 شاحنة تحمل مساعدات إنسانية تشتد الحاجة إليها لسكان غزة" وقدم الشكر لمصر والأمم المتحدة على تسهيل المرور الآمن لهذه الشحنات عبر معبر رفح الحدودي.
واضاف ان "المجتمع الدولي يبدأ بهذه القافلة في معالجة الأزمة الإنسانية في غزة التي تركت سكان غزة دون الحصول على ما يكفي من الغذاء والماء وكذلك الرعاية الصحية والمأوى الآمن".
واعتبر ان افتتاح طريق الإمداد الأساسي جاء ثمرة للجهود الدبلوماسية الأمريكية في المنطقة وكذلك التفاهم الذي توصل إليه الرئيس جو بايدن مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو.
وحث بلينكن "جميع الأطراف على إبقاء معبر رفح مفتوحا لتمكين استمرار حركة المساعدات التي تعتبر ضرورية لشعب غزة".
وقال ان بلاده ستواصل العمل على نحو وثيق مع شركائها في المنطقة للتأكيد على أهمية الالتزام "بقانون الحرب" ودعم أولئك الذين يحاولون الوصول إلى بر الأمان أو تقديم المساعدات وكذلك تسهيل الحصول على الغذاء والماء وكذلك الرعاية الطبية والمأوى للمواطنين أينما كانوا في غزة.
كما اكد ان واشنطن تعمل باستمرار مع مصر وحكومة الاحتلال لتسهيل قدرة المواطنين الأمريكيين وأفراد أسرهم المباشرين على الخروج من غزة بأمان عبر مصر إلى وجهاتهم النهائية.
وكانت وكالة الانباء الفلسطينية قد ذكرت في وقت سابق اليوم ان معبر رفح الحدودي فتح لادخال شاحنات محملة بمستلزمات طبية وادوية الى قطاع غزة الذي يتعرض لعدوان متواصل من الاحتلال الاسرائيلي منذ 15 يوما مما ادى الى نزوح اكثر من مليون شخص وتدمير البنية التحتية بشكل كامل وانهيار في المنظومة الصحية. (النهاية)
أ م م / م م ج
MENAFN21102023000071011013ID1107281640
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