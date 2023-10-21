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وزير الخارجية الامريكي يؤكد اهمية تسهيل وصول المساعدات الانسانية للمحتاجين مع دخول أول قافلة إغاثة الى غزة

10/21/2023 11:33:05 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 21 - 10 (كونا) –- أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم السبت أهمية الالتزام ب"قانون الحرب" في قطاع غزة بما في ذلك حماية المدنيين وتسهيل وصول المساعدات الانسانية للمحتاجين وذلك مع دخول اول قافلة اغاثة الى غزة.
وقال بلينكن في بيان صحفي ان "الولايات المتحدة ترحب بوصول اول قافلة من نوعها مكونة من 20 شاحنة تحمل مساعدات إنسانية تشتد الحاجة إليها لسكان غزة" وقدم الشكر لمصر والأمم المتحدة على تسهيل المرور الآمن لهذه الشحنات عبر معبر رفح الحدودي.
واضاف ان "المجتمع الدولي يبدأ بهذه القافلة في معالجة الأزمة الإنسانية في غزة التي تركت سكان غزة دون الحصول على ما يكفي من الغذاء والماء وكذلك الرعاية الصحية والمأوى الآمن".
واعتبر ان افتتاح طريق الإمداد الأساسي جاء ثمرة للجهود الدبلوماسية الأمريكية في المنطقة وكذلك التفاهم الذي توصل إليه الرئيس جو بايدن مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو.
وحث بلينكن "جميع الأطراف على إبقاء معبر رفح مفتوحا لتمكين استمرار حركة المساعدات التي تعتبر ضرورية لشعب غزة".
وقال ان بلاده ستواصل العمل على نحو وثيق مع شركائها في المنطقة للتأكيد على أهمية الالتزام "بقانون الحرب" ودعم أولئك الذين يحاولون الوصول إلى بر الأمان أو تقديم المساعدات وكذلك تسهيل الحصول على الغذاء والماء وكذلك الرعاية الطبية والمأوى للمواطنين أينما كانوا في غزة.
كما اكد ان واشنطن تعمل باستمرار مع مصر وحكومة الاحتلال لتسهيل قدرة المواطنين الأمريكيين وأفراد أسرهم المباشرين على الخروج من غزة بأمان عبر مصر إلى وجهاتهم النهائية.
وكانت وكالة الانباء الفلسطينية قد ذكرت في وقت سابق اليوم ان معبر رفح الحدودي فتح لادخال شاحنات محملة بمستلزمات طبية وادوية الى قطاع غزة الذي يتعرض لعدوان متواصل من الاحتلال الاسرائيلي منذ 15 يوما مما ادى الى نزوح اكثر من مليون شخص وتدمير البنية التحتية بشكل كامل وانهيار في المنظومة الصحية. (النهاية)

أ م م / م م ج



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