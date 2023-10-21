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الدوري الإيطالي: إنتر ميلانو يكتسح تورينو على أرضه ويصعد الصدارة مؤقتا

10/21/2023 11:33:05 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) روما – 21 - 10 (كونا) -- فاز فريق انتر ميلانو بتفوق على فريق تورينو بثلاثية صافية اليوم السبت ضمن مباريات الجولة التاسعة لدوري الايطالي ليتخطى غريمه الى الصدارة مؤقتا في انتظار المباراة الكبرى غدا بين ميلان ويوفنتوس.
وعلى الملعب الأولمبي غراندي تورينو فاز (النيروادزوري) الزائر على صاحب الأرض (الثور) في الشوط الثاني بثلاثة أهداف ابتداءها ماركوس تورام في الدقيقة 59 ثم لاوتارو مارتينيز في الدقيقة 67 واختتمها هاكان كالهانوغلو من ضربة جزاء في الدقيقة 5 من الوقت المحتسب بدل الضائع دون رد.
وفي وقت سابق على ملعب استاد (ماركانتونيو بينتيجودي) فاز نابولي الزائر على صاحب الأرض فيرونا بثلاثة أهداف استهلها ماتيو بوليتانو في الدقيقة 27 ثم بثنائية سجلها خفيتشا كفاراتسخيليا في الدقيقتين 43 و55 مقابل هدف وحيد سجله داركو لازوفيتش في الدقيقة 60.
وبهذه النتائج الأولية يصعد انتر مؤقتا صدارة الترتيب برصيد 22 نقطة أمام يه سي ميلان في المركز الثاني برصيد 21 نقطة ويوفنتوس في المركز الثالث برصيد 17 نقطة اللذين يلتقيا غدا الأحد في أهم مباريات الجولة. (النهاية)

م ن



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