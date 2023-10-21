الدوري الإيطالي: إنتر ميلانو يكتسح تورينو على أرضه ويصعد الصدارة مؤقتا

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) روما – 21 - 10 (كونا) -- فاز فريق انتر ميلانو بتفوق على فريق تورينو بثلاثية صافية اليوم السبت ضمن مباريات الجولة التاسعة لدوري الايطالي ليتخطى غريمه الى الصدارة مؤقتا في انتظار المباراة الكبرى غدا بين ميلان ويوفنتوس.
وعلى الملعب الأولمبي غراندي تورينو فاز (النيروادزوري) الزائر على صاحب الأرض (الثور) في الشوط الثاني بثلاثة أهداف ابتداءها ماركوس تورام في الدقيقة 59 ثم لاوتارو مارتينيز في الدقيقة 67 واختتمها هاكان كالهانوغلو من ضربة جزاء في الدقيقة 5 من الوقت المحتسب بدل الضائع دون رد.
وفي وقت سابق على ملعب استاد (ماركانتونيو بينتيجودي) فاز نابولي الزائر على صاحب الأرض فيرونا بثلاثة أهداف استهلها ماتيو بوليتانو في الدقيقة 27 ثم بثنائية سجلها خفيتشا كفاراتسخيليا في الدقيقتين 43 و55 مقابل هدف وحيد سجله داركو لازوفيتش في الدقيقة 60.
وبهذه النتائج الأولية يصعد انتر مؤقتا صدارة الترتيب برصيد 22 نقطة أمام يه سي ميلان في المركز الثاني برصيد 21 نقطة ويوفنتوس في المركز الثالث برصيد 17 نقطة اللذين يلتقيا غدا الأحد في أهم مباريات الجولة. (النهاية)
م ن
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