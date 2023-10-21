وزير الخارجية الأمريكي: قلقون من التوترات المتزايدة على الحدود الجنوبية للبنان

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- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 21 - 10 (كونا) -- أعرب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم السبت عن قلقه من التوترات على الحدود الجنوبية للبنان مؤكدا دعم واشنطن للشعب اللبناني.
وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان لها أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي بين بلينكن ورئيس الحكومة اللبنانية المؤقتة نجيب ميقاتي لتأكيد دعم الولايات المتحدة للشعب اللبناني.
وأضاف البيان أن بلينكن أكد مجددا أهمية احترام مصالح الشعب اللبناني ا"لذي سيتأثر بانجرار لبنان إلى الصراع الحالي" في المنطقة مقدما تعازيه لعائلات المدنيين اللبنانيين الذين فقدوا أرواحهم بشكل مأساوي نتيجة النزاع.
كما شدد وزير الخارجية الامريكي على استمرار دعم الولايات المتحدة للقوات المسلحة اللبنانية وقوى الأمن الداخلي من اجل استقرار لبنان وسلامة أراضيه. (النهاية)
أ م م / ه س ص
MENAFN21102023000071011013ID1107281638
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