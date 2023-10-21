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وزير الخارجية الأمريكي: قلقون من التوترات المتزايدة على الحدود الجنوبية للبنان

10/21/2023 11:33:04 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 21 - 10 (كونا) -- أعرب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم السبت عن قلقه من التوترات على الحدود الجنوبية للبنان مؤكدا دعم واشنطن للشعب اللبناني.
وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان لها أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي بين بلينكن ورئيس الحكومة اللبنانية المؤقتة نجيب ميقاتي لتأكيد دعم الولايات المتحدة للشعب اللبناني.
وأضاف البيان أن بلينكن أكد مجددا أهمية احترام مصالح الشعب اللبناني ا"لذي سيتأثر بانجرار لبنان إلى الصراع الحالي" في المنطقة مقدما تعازيه لعائلات المدنيين اللبنانيين الذين فقدوا أرواحهم بشكل مأساوي نتيجة النزاع.
كما شدد وزير الخارجية الامريكي على استمرار دعم الولايات المتحدة للقوات المسلحة اللبنانية وقوى الأمن الداخلي من اجل استقرار لبنان وسلامة أراضيه. (النهاية)

أ م م / ه س ص



MENAFN21102023000071011013ID1107281638

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