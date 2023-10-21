الدوري الإسباني: ثلاثية غريزمان تقود (أتلتيكو مدريد) الى الفوز على (سيلتا)

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) مدريد - 21 - 10 (كونا) -- حقق (أتلتيكو مدريد) فوزا كبيرا على مضيفه (سيلتا دي فيغو) بثلاثية نظيفة اليوم السبت في إطار منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم.
وسجل الفرنسي أنطوان غريزمان الأهداف الثلاثة لفريق العاصمة جاء الأول من ركلة جزاء ناجحة في الدقيقة 29 والهدفين الآخرين في الدقيقتين 64 و 70 من زمن المباراة التي أجريت على ملعب (بالايدوس).
وبهذه النتيجة حصد (أتلتيكو) النقاط الثلاث رافعا رصيده إلى 22 نقطة ليحتل وصافة الترتيب العام للمسابقة مؤقتا بفارق ثلاث نقاط خلف المتصدر (ريال مدريد) فيما تجمد رصيد (سيلتا) عند ست نقاط في المركز 18 بالترتيب.
وفي مباريات أخرى ضمن الجولة نفسها سقط (ريال مدريد) في فخ التعادل الإيجابي بهدف لمثله مع (إشبيلية) في وقت سابق اليوم فيما يستضيف (جيرونا) الثالث فريق (الميريا) ويواجه (برشلونة) الرابع في الترتيب فريق (اتلتيك بلباو) السادس غدا الأحد. (النهاية)
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