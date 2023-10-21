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الدوري الإسباني: ثلاثية غريزمان تقود (أتلتيكو مدريد) الى الفوز على (سيلتا)

10/21/2023 11:33:04 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) مدريد - 21 - 10 (كونا) -- حقق (أتلتيكو مدريد) فوزا كبيرا على مضيفه (سيلتا دي فيغو) بثلاثية نظيفة اليوم السبت في إطار منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم.
وسجل الفرنسي أنطوان غريزمان الأهداف الثلاثة لفريق العاصمة جاء الأول من ركلة جزاء ناجحة في الدقيقة 29 والهدفين الآخرين في الدقيقتين 64 و 70 من زمن المباراة التي أجريت على ملعب (بالايدوس).
وبهذه النتيجة حصد (أتلتيكو) النقاط الثلاث رافعا رصيده إلى 22 نقطة ليحتل وصافة الترتيب العام للمسابقة مؤقتا بفارق ثلاث نقاط خلف المتصدر (ريال مدريد) فيما تجمد رصيد (سيلتا) عند ست نقاط في المركز 18 بالترتيب.
وفي مباريات أخرى ضمن الجولة نفسها سقط (ريال مدريد) في فخ التعادل الإيجابي بهدف لمثله مع (إشبيلية) في وقت سابق اليوم فيما يستضيف (جيرونا) الثالث فريق (الميريا) ويواجه (برشلونة) الرابع في الترتيب فريق (اتلتيك بلباو) السادس غدا الأحد. (النهاية)

ه ن د / ر ج



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