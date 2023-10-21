نجوم هوليوود يبعثون برسالة الى الادارة الامريكية بضرورة وقف الحرب في غزة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 21 - 10 (كونا) -– بعث 58 نجما من هوليوود اليوم السبت برسالة مفتوحة الى الادارة الامريكية يطالبونها بضرورة العمل على وقف الحرب الراهنة في قطاع غزة والتي خلفت مئات القتلى والجرحى من المدنيين الابرياء.
وجاء في الرسالة التي ركزت عليها وسائل الاعلام الامريكية ووجهت الى الرئيس جو بايدن ما يلي "عزيزي الرئيس بايدن إننا نجتمع معا كفنانين ومناصرين والأهم من ذلك كبشر ونحن نشهد الخسائر الفادحة في الأرواح والأهوال التي تتكشف في فلسطين وإسرائيل".
ومن أهم الموقعين على الرسالة خواكين فينيكس وكايت بلانشيت وأندرو غارفيلد وجون ستيوارت وكريستين ستيوارت وسوزان ساراندون وماهرشالا علي وريز أحمد ورامي يوسف وكوينتا برونسون.
وناشد نجوم هوليوود الرئيس بايدن قائلين "نطلب منك كرئيس للولايات المتحدة أن تدعو إلى وقف فوري للتصعيد ووقف إطلاق النار في غزة وإسرائيل قبل فقدان مزيد من الأرواح فلقد قتل أكثر من 5000 شخص في الأسبوع والنصف الماضيين وهو رقم يعرف أي شخص ذو ضمير أنه كارثي".
وأكدوا "أننا نؤمن بأن الحياة كلها مقدسة بغض النظر عن الدين أو العرق ونرفض أن نروي للأجيال القادمة قصة صمتنا وأننا وقفنا مكتوفي الأيدي ولم نفعل شيئا".
وشهدت العاصمة واشنطن خلال الاسبوع الجاري مظاهرات عارمة تأييدا وتضامنا مع الشعب الفلسطيني حيث حمل المتظاهرون شعارات من اجل وقف الحرب على غزة وضرورة ادخال المساعدات الانسانية للشعب الفلسطيني المحاصر وهتفوا بتحرير فلسطين من الكيان الاسرائيلي المحتل. (النهاية)
أ م م / ر ج
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