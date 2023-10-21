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نجوم هوليوود يبعثون برسالة الى الادارة الامريكية بضرورة وقف الحرب في غزة

10/21/2023 11:33:04 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 21 - 10 (كونا) -– بعث 58 نجما من هوليوود اليوم السبت برسالة مفتوحة الى الادارة الامريكية يطالبونها بضرورة العمل على وقف الحرب الراهنة في قطاع غزة والتي خلفت مئات القتلى والجرحى من المدنيين الابرياء.
وجاء في الرسالة التي ركزت عليها وسائل الاعلام الامريكية ووجهت الى الرئيس جو بايدن ما يلي "عزيزي الرئيس بايدن إننا نجتمع معا كفنانين ومناصرين والأهم من ذلك كبشر ونحن نشهد الخسائر الفادحة في الأرواح والأهوال التي تتكشف في فلسطين وإسرائيل".
ومن أهم الموقعين على الرسالة خواكين فينيكس وكايت بلانشيت وأندرو غارفيلد وجون ستيوارت وكريستين ستيوارت وسوزان ساراندون وماهرشالا علي وريز أحمد ورامي يوسف وكوينتا برونسون.
وناشد نجوم هوليوود الرئيس بايدن قائلين "نطلب منك كرئيس للولايات المتحدة أن تدعو إلى وقف فوري للتصعيد ووقف إطلاق النار في غزة وإسرائيل قبل فقدان مزيد من الأرواح فلقد قتل أكثر من 5000 شخص في الأسبوع والنصف الماضيين وهو رقم يعرف أي شخص ذو ضمير أنه كارثي".
وأكدوا "أننا نؤمن بأن الحياة كلها مقدسة بغض النظر عن الدين أو العرق ونرفض أن نروي للأجيال القادمة قصة صمتنا وأننا وقفنا مكتوفي الأيدي ولم نفعل شيئا".
وشهدت العاصمة واشنطن خلال الاسبوع الجاري مظاهرات عارمة تأييدا وتضامنا مع الشعب الفلسطيني حيث حمل المتظاهرون شعارات من اجل وقف الحرب على غزة وضرورة ادخال المساعدات الانسانية للشعب الفلسطيني المحاصر وهتفوا بتحرير فلسطين من الكيان الاسرائيلي المحتل. (النهاية)

أ م م / ر ج



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