اليمن.. تحذير طوارئ باللون الأحمر مع تحول (تيج) إلى عاصفة إعصارية شديدة جدا

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) عدن - 21 - 10 (كونا) -- أطلقت الأرصاد الجوية اليمنية مساء اليوم السبت تحذير "طوارئ" باللون الأحمر من الدرجة الأولى طوارئ يفيد بتطور العاصفة الإعصارية الشديدة (تيج) إلى عاصفة إعصارية "شديدة جدا" خلال الساعات القادمة في السواحل اليمنية الشرقية على البحر العربي والمحيط الهندي.
وأوضحت هيئة الأرصاد اليمنية في نشرة الطوارئ المتوقعة خلال 12 ساعة القادمة أن السماء ستكون ملبدة بالغيوم مع هطول أمطار غزيرة إلى شديدة الغزارة مصحوبة بالعواصف الرعدية على محافظة (أرخبيل سقطرى) في المحيط الهندي وعلى المياه الإقليمية الشرقية والجنوبية الشرقية في بحر العرب وخليج عدن.
وبينت أن الساعات القادمة ستشهد رياحا عاصفة تتراوح من 55 إلى 75 عقدة وهبات تتجاوز 80 عقدة في محيط العاصفة مع انخفاض الرؤية وشدة إضطراب البحر إلى "عالي الموج وعالي الموج جدا بالقرب من مركز العاصفة بين (5-7)أمتار".
وحذرت بشدة ربابنة السفن والصيادين من الإبحار في المناطق المتأثرة بالحالة الجوية الخطرة كما حذرت المواطنين في (أرخبيل سقطرى) بعدم التواجد في مجاري السيول وبطون الاودية.
وأهابت بالجهات الرسمية ذات العلاقة اتخاذ الاجراءات والتدابير اللازمة والفورية لحماية الأرواح والممتلكات.
وكان رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي وجه في وقت سابق اليوم السبت الحكومة ومحافظي (حضرموت) و(شبوة) و(أرخبيل سقطرى) برفع الجاهزية لمواجهة هذه العاصفة الإعصارية. (النهاية)
س ن ص / ر ج
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