الجزائر: اكتشاف نقيشة بكتابة لوبية قديمة تعود إلى نحو 5 آلاف سنة قبل الميلاد

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الجزائر - 21 - 10 (كونا) -- أعلنت وزارة الثقافة الجزائرية اليوم السبت عن اكتشاف واسترجاع نقيشة بكتابة لوبية (كتابة ليبية) قديمة ببلدية تكوت في ولاية باتنة شرقي البلاد تعود إلى الفترة من أربعة إلى خمسة آلاف سنة قبل الميلاد.
وقال مدير الثقافة والفنون لولاية باتنة عبدالحق عامر برحو في تصريح "إن هذا الاكتشاف الأثري الهام يتمثل في نقيشة حجرية تحتوي على أبجدية لوبية" مشيرا إلى أن "هذه النقيشة تم العثور عليها بعد أعمال الحفر على مستوى أرض تابعة لأحد الخواص ببلدية (تكوت) الجبلية".
من جهته أوضح رئيس مصلحة التراث الثقافي بذات المديرية عبد الرزاق بن سالم بأن "النقيشة الحجرية التي يبلغ طولها 65 سنتيمترا وعرضها حوالي 45 سنتيمترا هي حسب المعلومات الأولية جنائزية".
وأبرز المتحدث بأنه "تم اكتشاف النقيشة التي أطلق عليها اسم نقيشة (بوعزيز) نسبة إلى مكتشفها وصاحب الأرض التي وجدت فيها (بوعزيز نجاحي) بعد مهمة استكشافية نظمتها المصلحة بالتنسيق مع مختصين في علم الآثار إلى منطقة (رأس أسرا أو ثقولت) بأعالي (تكوت) إثر معلومات تفيد بوجود قطعة حجرية بكتابات قديمة".
وتم وفق ذات المختص "نقل النقيشة التي هي في حالة حفظ جيدة إلى مكان آمن حتى القيام بالإجراءات اللازمة لنقلها إلى أحد المتاحف الوطنية نظرا لأهميتها الأثرية والتاريخية لعدم وجود متحف وطني بذات الولاية".
واستنادا لنفس المصدر يتوقع أن "يزخر الموقع الذي وجدت فيه هذه النقيشة ببلدية (تكوت) بالعمارة الجنائزية التي تتمثل في القبور الدائرية من نوع (تيميليس)". (النهاية)
م ر / ر ج
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