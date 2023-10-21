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الجزائر: اكتشاف نقيشة بكتابة لوبية قديمة تعود إلى نحو 5 آلاف سنة قبل الميلاد

10/21/2023 11:33:04 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الجزائر - 21 - 10 (كونا) -- أعلنت وزارة الثقافة الجزائرية اليوم السبت عن اكتشاف واسترجاع نقيشة بكتابة لوبية (كتابة ليبية) قديمة ببلدية تكوت في ولاية باتنة شرقي البلاد تعود إلى الفترة من أربعة إلى خمسة آلاف سنة قبل الميلاد.
وقال مدير الثقافة والفنون لولاية باتنة عبدالحق عامر برحو في تصريح "إن هذا الاكتشاف الأثري الهام يتمثل في نقيشة حجرية تحتوي على أبجدية لوبية" مشيرا إلى أن "هذه النقيشة تم العثور عليها بعد أعمال الحفر على مستوى أرض تابعة لأحد الخواص ببلدية (تكوت) الجبلية".
من جهته أوضح رئيس مصلحة التراث الثقافي بذات المديرية عبد الرزاق بن سالم بأن "النقيشة الحجرية التي يبلغ طولها 65 سنتيمترا وعرضها حوالي 45 سنتيمترا هي حسب المعلومات الأولية جنائزية".
وأبرز المتحدث بأنه "تم اكتشاف النقيشة التي أطلق عليها اسم نقيشة (بوعزيز) نسبة إلى مكتشفها وصاحب الأرض التي وجدت فيها (بوعزيز نجاحي) بعد مهمة استكشافية نظمتها المصلحة بالتنسيق مع مختصين في علم الآثار إلى منطقة (رأس أسرا أو ثقولت) بأعالي (تكوت) إثر معلومات تفيد بوجود قطعة حجرية بكتابات قديمة".
وتم وفق ذات المختص "نقل النقيشة التي هي في حالة حفظ جيدة إلى مكان آمن حتى القيام بالإجراءات اللازمة لنقلها إلى أحد المتاحف الوطنية نظرا لأهميتها الأثرية والتاريخية لعدم وجود متحف وطني بذات الولاية".
واستنادا لنفس المصدر يتوقع أن "يزخر الموقع الذي وجدت فيه هذه النقيشة ببلدية (تكوت) بالعمارة الجنائزية التي تتمثل في القبور الدائرية من نوع (تيميليس)". (النهاية)

م ر / ر ج



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